Тенгиз встал на забастовку

Тенгиз тоже встал на забастовку. 120 человек не вышли на работу, требуя повышения заработной платы на 50%. Руководство компании в первый же день предложило увеличение на 12%, но нефтяники настаивают на своих требованиях.

Видимо, этот протест тоже назовут незаконным, найдутся те, кто осудит требования рабочих исходя из принципа «не раскачивайте лодку». Все это потому что иметь права, свободы, а тем более бороться за них, не позволяет рабское сознание.

Тогда надо задуматься, если мы сегодня уже столько отдали из рабского страха, то в какой стране будут жить наши дети?