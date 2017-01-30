В Квебеке произошел теракт в мечети

В воскресенье около 20:00 по местному времени (4:00 мск) неизвестные открыли стрельбу в мечети Квебека. По данным свидетеля случившегося, нападавшие были в масках и кричали «Аллах акбар». Власти Канады назвали стрельбу в мечети терактом.

В результате стрельбы погибли шесть человек. Восемь человек получили ранения, сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя полиции. Полиция расценивает случившееся как террористический акт. Двое подозреваемых в нападении были задержаны.

«Канадские правоохранительные органы будут защищать права всех канадцев и приложат все силы, чтобы задержать исполнителей этого и других актов нетерпимости»,— заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.