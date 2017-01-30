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Московский листок

ФАС возбудила дело в отношении "Мегафона" из-за завышения роуминговых тарифов на 2200%

Опубликовано 30.01.2017 в разделе комментариев 0

ФАС возбудила дело в отношении "Мегафона" из-за завышения роуминговых тарифов на 2200%

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против компании «Мегафон» по признакам нарушения закона о защите конкуренции, сообщает официальный сайт ведомства.

Основанием послужило увеличение "Мегафоном" с 12 декабря 2016 года базовых тарифов на услуги связи в международном роуминге по 38 направлениям.

«22 ноября 2016 года ПАО «МегаФон» разместило информацию для абонентов о повышении с 12 декабря тарифов на звонки, SMS, и интернет без применения опций. Повышение ПАО «МегаФон» тарифов по разным направления составило от 20 до 2200% от ранее установленных тарифов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что другие операторы связи, которые находятся в сопоставимых условиях взаимодействия с иностранными операторами связи – роуминговыми партнерами, тарифы на услуги связи в роуминге не повышали.

Дело назначено к рассмотрению на 6 марта 2017 года.

 



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