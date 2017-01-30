За объявление голодовки 19 рабочих по решению суда должны выплатить ущерб компании

Нефтяники компании Oil Construction Company (OCC), которые держали голодовку в Мангистауской области с требованием остановить ликвидацию Конфедерации независимых профсоюзов, сообщают, что их привлекли к административной и гражданской ответственности, а теперь лишают работы.

В ходе судебных заседаний в Каракиянском, Мунайлинском районных судах и в селе Шетпе Мангистауской области 23-24 января были рассмотрены дела в отношении еще 36 человек. В соответствии с решением суда, 14 нефтяников обязаны выплатить штрафы в размере 20 МРП (1 месячный расчетный показатель равен 2269 тенге) по обвинению в нарушении порядка проведения митинга.

За объявление голодовки 19 человек по решению суда должны выплатить ущерб компании в размере 500 276 тенге.

После вынесения судебного решения были уволены три нефтяника – Кусаин Жылкышиев, Жамбыл Бегешев и Кайрат Ерекешов. Увольнению подвергся еще один нефтяник, Мейрамбек Куантаев, который 11 января забрался на строительный кран на месторождении Каламкас и провел там более суток, выразив таким образом поддержку находившимся на голодовке коллегам. Нефтяники говорят, что продолжают испытывать давление, их вызывают на допросы.

49-летнего Кусаина Жылкышиева уволили одним из первых после суда. Он работал на предприятии ОСС с 2003 года. Электрогазосварщик 6-го разряда Кусаин Жылкышиев говорит, что приказ работодателя о расторжении трудового договора ему вручили 25 января в 20 часов по местному времени. В приказе за подписью директора компании ОСС Серика Абденова со ссылкой на статью 52 Трудового кодекса было сказано, что работник, отказавшись от приема пищи, нарушил правила трудового распорядка. Основанием для приказа стало решение Мангистауского районного суда от 23 января.

23 января Мангистауский районный суд на выездном заседании в здании специализированного суда по уголовным делам в городе Актау рассмотрел другой иск компании ОСС в отношении Кусаина Жылкышиева и других нефтяников. Судья Жасулан Салиев признал голодовку обвиняемых «незаконной» и постановил, что компании был нанесен ущерб в размере 3 354 594 тенге. Эта сумма была разделена в равных долях на всех ответчиков, Жылкышиева обязали выплатить 124 244 тенге.

23 января Мунайлинский районный суд признал незаконной голодовку трех нефтяников. Каракиянский районный суд 24 января вынес решение в отношении 19 нефтяников, работающих на месторождении Жетыбай в этом районе, обязав их возместить якобы нанесенный компании ОСС ущерб в размере 500 276 тенге.

Акция голодовки в течение двух недель проходила в офисе профсоюза предприятия в городе Актау и по месту работы нефтяников на месторождениях Каламкас и Жетыбай. Нефтяники надеялись, что их требования будут услышаны правительством, властями, партией «Нур Отан». После того, как прокурор города Актау потребовал от нефтяников выполнения решения суда и расценил их протест как «выступление против государства», участники акции 22 января покинули офис профсоюза, затем прекратили голодовку. С 19 по 24 января 63 нефтяника предстали перед гражданским и административным судами. Их обязали выплатить штрафы от 20 до 50 МРП и возместить ущерб на общую сумму 3 854 870 тенге.

- В стране, где всего 5 лет назад в тех же местах рабочих просто расстреливали без суда и следствия, судебные решения даже похожи на прогресс, - полагает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Но вообще, конечно, дикость и произвол. Как можно наказывать человека за то, что он пошел на такую крайнюю меру как голодовка? И как можно исчислить ущерб предприятию от голодовки сотрудника? Получается, что наемный рабочий не свободен даже в физиологических отправлениях! Интересно, а если кто-то от такой жизни руки на себя наложит, суд тоже постановит выплатить ущерб работодателю от потери работника? Пусть кто-нибудь скажет, что это не узаконенное рабство...