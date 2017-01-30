Volkswagen обогнал Toyota по мировым продажам автомобилей

В 2016 году японский автоконцерн Toyota реализовал 10 миллионов 175 тысяч автомобилей, говорится в отчете компании. Таким образом Toyota впервые за последние пять лет уступила мировое первенство по продажам германской Volkswagen Group, которая в минувшем году реализовала 10 миллионов 310 тысяч автомобилей.

Как передает Bloomberg, обе компании смогли увеличить продажи, при этом у Toyota рост оказался всего 0,2% к 2015-му. Немецкая компания продала на 3,8% машин больше, чем в позапрошлом году.

По данным агентства, в 2016 году Volkswagen вырвался вперед благодаря росту продаж в Китае на фоне снижения налогов в этой стране. На показатели Toyota повлиял спад спроса на автомобильном рынке Соединенных Штатов.

Сейчас Volkswagen Group включает в себя 12 брендов: Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Scania и MAN.