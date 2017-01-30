Перед посещением США подумайте о посещениях интернета!

Советник президента США Стивен Миллер в субботу провел встречу с чиновниками из Госдепартамента, пограничной службы, Департамента внутренней безопасности и других ведомств. Один из вопросов, который был поднят в ходе мероприятия, касался возможности обязать въезжающих в страну иностранцев раскрывать информацию обо всех сайтах и социальных сетях, которые они посещали, а также предоставлять список телефонных контактов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

Предполагается, что если иностранец откажется предоставить эту информацию, ему будет автоматически отказано во въезде в США. При этом собеседники телеканала подчеркнули, что пока соответствующая идея находится лишь на стадии обсуждения, никаких конкретных решений новые власти пока не принимали.

В ходе встречи Миллер также обратился к присутствующим с просьбой "не отвлекаться на истерию, царящую на телевидении" из-за принятого президентом Дональдом Трампом указа об ужесточении порядка въезда в США. Документом, в частности, запрещается въезд в Штаты граждан из "стран повышенного риска", среди которых оказались лишь мусульманские государства.

Помимо ограничений на въезд, указ Трампа ввел 120-дневный мораторий на прием беженцев. За это время предполагается разработать новые процедуры безопасности. После этого программа должна возобновить действие, но в значительно сокращенном виде: США намерены принять до конца 2017 года лишь 50 тысяч беженцев вместо 110 тысяч.

Решение Трампа о запрете на въезд в США семи стран с преимущественно мусульманским населением было негативно встречено европейскими лидерами. В частности, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что "даже решительная борьба с терроризмом не оправдывает того, чтобы без разбора подозревать людей определенного происхождения или определенного вероисповедания".

Напомним, вчера американская певица Рианна выступила с жесткой критикой в адрес президента США Дональда Трампа. Обращение она опубликовала на своей странице в Twitter.

«Это отвратительно! Ужасные новости! Америку разрушают прямо на наших глазах. Это какой же аморальной свиньей надо быть, чтобы сделать такое», — говорится в сообщении.

Рианна не указывает, с чем именно связано ее недовольство. Предположительно, речь идет о недавнем указе главы государства об ужесточении иммиграционной политики. Обладателям грин-карт из семи стран с преимущественно мусульманским населением (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана) запретили въезд в США.

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