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Московский листок

Перед посещением США подумайте о посещениях интернета!

Опубликовано 30.01.2017 в разделе комментариев 3

сша полицейщина цензура реакция интернет госдеп
Перед посещением США подумайте о посещениях интернета!

Советник президента США Стивен Миллер в субботу провел встречу с чиновниками из Госдепартамента, пограничной службы, Департамента внутренней безопасности и других ведомств. Один из вопросов, который был поднят в ходе мероприятия, касался возможности обязать въезжающих в страну иностранцев раскрывать информацию обо всех сайтах и социальных сетях, которые они посещали, а также предоставлять список телефонных контактов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

 Предполагается, что если иностранец откажется предоставить эту информацию, ему будет автоматически отказано во въезде в США. При этом собеседники телеканала подчеркнули, что пока соответствующая идея находится лишь на стадии обсуждения, никаких конкретных решений новые власти пока не принимали. 

В ходе встречи Миллер также обратился к присутствующим с просьбой "не отвлекаться на истерию, царящую на телевидении" из-за принятого президентом Дональдом Трампом указа об ужесточении порядка въезда в США. Документом, в частности, запрещается въезд в Штаты граждан из "стран повышенного риска", среди которых оказались лишь мусульманские государства.

Помимо ограничений на въезд, указ Трампа ввел 120-дневный мораторий на прием беженцев. За это время предполагается разработать новые процедуры безопасности. После этого программа должна возобновить действие, но в значительно сокращенном виде: США намерены принять до конца 2017 года лишь 50 тысяч беженцев вместо 110 тысяч. 

Решение Трампа о запрете на въезд в США семи стран с преимущественно мусульманским населением было негативно встречено европейскими лидерами. В частности, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что "даже решительная борьба с терроризмом не оправдывает того, чтобы без разбора подозревать людей определенного происхождения или определенного вероисповедания".

Напомним, вчера американская певица Рианна выступила с жесткой критикой в адрес президента США Дональда Трампа. Обращение она опубликовала на своей странице в Twitter. 

«Это отвратительно! Ужасные новости! Америку разрушают прямо на наших глазах. Это какой же аморальной свиньей надо быть, чтобы сделать такое», — говорится в сообщении. 

Рианна не указывает, с чем именно связано ее недовольство. Предположительно, речь идет о недавнем указе главы государства об ужесточении иммиграционной политики. Обладателям грин-карт из семи стран с преимущественно мусульманским населением (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана) запретили въезд в США. 

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Всего комментариев к статье: 3
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всем кто здесь
штаты не светят. написал 30.01.2017 13:04
даже еврейство ваше не поможет. Видимо брайтен-бич будут расселять за 101км. Евреи всех мастей снова ринутся в Россию, поменяют шкуру на жидопутиков, расползутся по жкх и присосутся к энергоносителям.
Если у Русских нет оружия, то хотябы ножи точите, топоры и все, чем можно защищаться и убивать обрезанных.
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(без названия)
ГЕРХАРД написал 30.01.2017 12:06
Хитрож-опый Трамп,знает с чего начать.Эти ограничения на въезд- принципиально ничего не решают,в деле переформатирования экономики.А наступил на болевую точку осознанно,не из-за безопасности.Это- демарш.Ребята- все палки,которые вы мне вставляете в колеса- будете расхлебывать сами.Все-абсолютно. ВсЁ что будет происходить- на вашей совести,совести судов штатов,конгресса.Я предлагал- вы отказались.Кушайте сами.
Он очень умен- перекладывает будущие эксцессы( а они будут-неизбежно)-на другие плечи.
В запасе еще много.Воюйте,воюйте ребята.Если что не так-я не виноват.Слушать надо было.
Принципиально-ему по барабану,что тормозят.Этого следовало ожидать.Скорее он этого и добивался-ждал,сопротивления,как оправдания в будущем.
Стратегии то как не было- так и нет.Экономического формата.Где вы его видели?Пока только лозунги.
Мигранты- мелочь.
IMHO/
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Welcome to 1984!
Журналист написал 30.01.2017 11:46
Собственно это означает, что посещения и гугл запросы приравниваются к нарушению законов, что неизбежно влечет изменение законодательства и официальное признание тотального контроля на уровне законов.
Welcome to 1984!
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