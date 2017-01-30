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Московский листок

Чиновник из мэрии Москвы выкупил за $10 млн свою переписку у "Шалтая-Болтая"

Опубликовано 30.01.2017 в разделе комментариев 1

Чиновник из мэрии Москвы выкупил за $10 млн свою переписку у "Шалтая-Болтая"

Высокопоставленный чиновник мэрии Москвы, имя которого не называется, заплатил 10 млн долларов хакерам из группировки «Шалтай-Болтай», за то чтобы его личная переписка не попала в публичный доступ.

Как сообщает Life со ссылкой на свои источники, в массивах, которые в своё распоряжение похитили хакеры, находились личные, а также служебные переписки служащего, архив его почтового ящика и иные данные.

Получив сообщение от представителей группировки "Шалтай-Болтай" с предложением первоочередного выкупа, чиновник не раздумывая согласился и перевёл на их счета 10 миллионов долларов. Вся операция проводилась в биткоинах.

Отмечается, речь идёт о служащем, который занимает руководящий пост в одном из департаментов мэрии Москвы.

По данным издания, всего от киберпреступников пострадало не менее 30 высокопоставленных чиновников, большинство из которых предпочли договориться с хакерами и выплатить им вознаграждение, дабы избежать огласки личной информации.

Напомним, по делу хакеров из группировки "Шалтай-Болтай" задержано шесть человек. Основатель хакерской группы Владимир Аникеев, известный в определенных кругах как «Льюис», по данным «Росбалта» был задержан правоохранителями в конце октября минувшего года. Сегодня стало известно, что Лефортовский суд Москвы продлил его арест до 8 марта. Сообщается, что Аникееву предъявлено обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (ч.3 ст.272 УК ).

 



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Всего комментариев к статье: 1
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таких как Льюис надо награждать за проделанную работу.
Джукахэйнен написал 30.01.2017 12:57
интересно, кто нибудь из правооханиелей задался вопросом откуда у этих пострадавших чиновников миллионы долларов?
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