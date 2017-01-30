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Московский листок

В Славянске факельное шествие, а в Ленинграде - закрыли Музей Новороссии

Опубликовано 30.01.2017 в разделе комментариев 0

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В Славянске факельное шествие, а в Ленинграде - закрыли Музей Новороссии

В Донецкой области в Славянске произошел взрыв на территории больницы во время факельного шествия. Об этом сообщает пресс-служба областного управления нацполиции. 

Информация о взрыве на территории травматологического отделения на улице Шевченко поступила в полицию примерно в 17:30 29 января. В результате происшествия никто не пострадал. Повреждены окна медицинского учреждения. 

«Взрыв прогремел в 100 метрах от факельного шествия, которое в это время проходило от площади Соборной по улице Шевченко. По предварительным данным, причиной взрыва стал взрывпакет», — отметили в нацполиции.

В это же самое время единственный в России Музей Новороссии, действующий в Ленинграде с 9 мая 2015 года - оказался на грани закрытия. Вернее, упомянутую грань уже переступили: дверь в помещение по ул. Декабристов, 57 заварили и опечатали, а на сотрудников музея заведено уголовное дело. 

Как известно, библиотеки и музеи любят тишину. Тем не менее, 28 января около 4-00 утра у одного из охранников музея, вышедшего за его пределы, произошел словесный конфликт с двумя подвыпившими молодыми людьми, переросший впоследствии в драку. Обе стороны в лучших традициях киношного жанра вызвали подмогу, при этом количественный перевес был у нападавших. Один из музейных волонтеров в целях самозащиты достал зарегистрированный травматический пистолет и произвел выстрел в воздух, после чего музейщики отступили в сторону своего помещения, где закрылись изнутри и во избежание погрома забаррикадировались.

Нападавшие пытались выбить дверь, в которую спустя некоторое время начали ломиться неизвестные с требованиями «Откройте, полиция!» Безусловно, в присутствие на стороне нападавших представителей правоохранительных органов никто из забаррикадировавших не поверил. После того, как в музей распылили слезоточивый газ, один из охранников произвел выстрел из зарегистрированного ружья в сторону двери. В итоге полицейские взяли помещение штурмом: всех находившихся там арестовали, провели внутри следственные действия без представителей музея (прибывшее на место происшествия руководство попросту выдворили на улицу), изъяли всю компьютерную технику, электронные носители и телефоны, после чего входную вывеску уничтожили, а дверь помещения заварили и опечатали. 

Отметим, что основная часть помещения Музея Новороссии, в частности, его экспозиционный зал, находится в аренде питерской благотворительной организации «Наше Отечество», возглавляемой уроженкой г. Богуслав (Украина) Галиной Пучниной. Весной 2015 года госпожа Пучнина предоставила его в безвозмездное пользование Музею Новороссии (согласно российскому законодательству, благотворительная организация не имеет права извлекать прибыль от сдачи помещений в субаренду). 

Поэтому в момент передачи заброшенного полуподвала музею было оговорено, что дивиденды «благотворительницы» - исключительно ее личный пиар и пиар возглавляемой ею организации на донбасской тематике. На том и договорились. Но в какой-то момент женщина начала требовать плату за субаренду, и, получив отказ по причине отсутствия у музея средств, пустилась во все тяжкие, штампуя жалобы во всевозможные инстанции. Таким образом музей оказался на осадном положении. 

К слову, несколько подобных помещений предприимчивая Пучнина противоправно «подтянула» под статус коммерческой сдачи, в том числе, под массажные кабинеты, типографию, салон красоты… По городу упорно ходят слухи о том, что школа бокса «Нокаут», которая расположена в аналогичном помещении по тому же адресу, что и Музей Новороссии, тоже вотчина «благодетельницы Пучниной»: родители, чьи дети там занимаются, платят немалые деньги, но при всем этом данный коммерческий спортклуб вышеупомянутая бизнес-леди проводит по документам как бесплатное социальное направление. Может, правоохранителям стоит нагрянуть с проверкой к «спортивным соседям»? 

Важно отметить, что волонтеры-ополченцы (среди которых на данный период не все остались в живых) вывезли из подвала площадью около 70 кв. метров более 150-ти кубов бытового мусора: он там был «укомплектован», что называется, под потолок. А на личные средства Германа Владимирова, занимающегося на тот период времени строительным бизнесом в Северной столице, был произведен трудоемкий ремонт, в ходе которого «с нуля» восстановили стены, полы, коммуникации и т.д. В общей сложности в ремонт данного помещения им вложено около двух миллионов рублей. 

«Галина Пучнина постоянно присылает сюда комиссии, проверяющих, которые так и не смогли обнаружить что-то противоправное. Такой себе «местный царек» в женском обличье, хотя помещение музея является собственностью домоуправления. Претензий от соседей по отношению к нам никогда не было, они, наоборот, часто к нам заходят и помогают музею», - подчеркнул Герман Владимиров. 

Уникальный музей расположен в уникальном месте - в историческом центре города. Прибыли он не приносит, поскольку вход в патриотическое арт-пространство бесплатный, вся экспозиция – а это более тысячи уникальнейших экспонатов – собрана, что называется, по народной инициативе. Среди посетителей музея - немало легендарных личностей: командиры и ополченцы армии Новороссии, политики, музыканты, писатели, общественники, в том числе, иностранцы. Многие из них оставили надписи на колонне, которая появилась спонтанно и вряд ли уже впишется в контекст «вожделенного» коммерческого склада: на ней – автографы погибших на войне защитников мирного населения Донбасса.

От редакции: Всё происходит в едином информационном пространстве - мы бы добавили, что в Советском, но тут уж не до таких высоких обобщений... Вот смотрите: почти одновременно артиллерия ВСУ вырубает воду в части Донецка и в Питере достаёт травматы из своих спортивных штанов боньё, как их наызают обычно - то ли гопники, то ли скинхеды... Само собой, и у военизированного музея - тоже определённый мускулинный гонор имеется, камуфляжные парни не привыкли отступать. Нам даже не интересно, кто там агрессивнее был - музей-то тут причём? Может, сама эта благодетельница-бизнесменша и подослала пацанчиков "с района"?

"Мы отступаем, враг наступает" - писал Мао. Всё происходит сейчас в идеологически проигранном "руским миром" Донбассе именно так. И вот, пока правые укро-ультрас нагнетают фашистские настроения в Славянске фашистскими факельными шествиями - что-то не только поблизости, но и вдали "начинает взрываться", разрываться некая важнейшая связь, наметившаяся в ходе донбасского противостояния, когда памятники ленину встали в бессрочный пикет, а неофашизм постмайданного периода начал выглядеть как прямой потомок немецкого, который тоже валил памятники большевикам. Но постсоветская родина, вроде бы всячески недавно героизировавшая антифашистов-добровольцев, поехавших в ДНР и ЛНР, бьёт в спину. Хорошо хоть трамватом, а не ножом... А Путин при этом браво, с понтом, с лицом благодетеля-миротворца фотографируется с наёмниками Вагнера в Кремле... Ну и где тут, спрашивается, боевое братство - где единство антифашистского фронта? Или корпоративы в Кремле - только для избранных "антифашистов", работавших в Донбассе за хорошие нефтерублики антисемита и антисоветчика из рук Бородая? Чёрт с ним, с бизнесом, музей-то спасти надо!

Д.Ч. 



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