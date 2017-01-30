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Московский листок

Навального и Офицерова принудительно доставят в суд по делу "Кировлеса"

Опубликовано 30.01.2017 в разделе комментариев 0

Навального и Офицерова принудительно доставят в суд по делу "Кировлеса"

Судья Ленинского районного суда Кирова Алексей Втюрин удовлетворил ходатайство гособвинения о принудительной доставке на судебное заседание Алексея Навального и Петра Офицерова, обвиняемых в хищении у предприятия "Кировлес", "Интерфакс".

"Оба подсудимых не явились на два судебных заседания, в конце прошлой недели и сегодня, поэтому сторона обвинения выступила с ходатайством об их приводе в суд. Оно было удовлетворено", - сообщили агентству в суде, отметив, что постановление о приводе подсудимых должны будут исполнить судебные приставы. Следующее заседание суда назначено на 9:00 по московскому времени 1 февраля.

Собеседник агентства сообщил, что ранее адвокат П.Офицерова телефонным звонком уведомила суд о своем плохом самочувствии и ее подзащитного, однако до сих пор никаких подтверждающих документов об этом предоставлено не было.

Представитель суда также сообщил, что на заседании 27 января сторона обвинения уже ходатайствовала о приводе не явившихся на судебное заседание подсудимых, однако тогда ходатайство было отклонено.

Напомним, в июле 2013 года Ленинский суд Кирова признал Навального и экс-главу "Вятской лесной компании" Петра Офицерова виновными в растрате имущества "Кировлеса". Навальный был приговорен к 5 годам лишения свободы условно, Офицеров - к 4 годам условно. Президиум Верховного суда РФ на основании решения ЕСПЧ, 16 ноября 2016 года отменил обвинительный приговор в отношении Навального и Офицерова и направил материалы дела на повторное рассмотрение в суд Кирова в связи со вновь открывшимися обстоятельствами.

 



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