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Московский листок

Площадь борца с империализмом разместили в Москве поближе к "героям" Империалистической

Опубликовано 30.01.2017 в разделе комментариев 0

москва империализм куба революция позор собянин гражданская кибовский
Площадь борца с империализмом разместили в Москве поближе к "героям" Империалистической

Площадь в районе московской станции метро «Сокол» получит имя Фиделя Кастро. Площадь имени команданте появится на пересечении Второй Песчаной и Новопесчаной улиц в Северном округе. Неподалеку от площади Фиделя Кастро будет расположена улица Сальвадора Альенде — президента Чили, который был другом Кастро. Также в Хорошевском районе округа имеется улица Уго Чавеса, бывшего президента Венесуэлы.

Городские власти рассматривали и другие варианты переименования улиц. Два проектируемых проезда в районе Северное Медведково хотели назвать именем революционера.

Фидель Кастро ушел из жизни в возрасте 90 лет 26 ноября 2016 года. В своем завещании он запретил кубинцам возводить в его честь монументы и называть его именем улицы.

- Сослать революционера к контрреволюционерам, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - ярчайшего и притом успешного борца с империализмом поближе к парку "героев Первой мировой", то есть Империалистической, в которой рядовые были жертвами, а главными героями были сказочно на войне наживавшиеся буржуи, это, конечно, изящно со стороны Кибовского или кто там из собянинцев подбирал местечко? уж лучше бы, как завещал команданте - никакого упоминания, чем возле храма всех святых, где покоятся (или имеют памятники) юнкера, коллаборационисты вроде Султан-Гирея и белогвардейцы, в общем, те как раз, кто были наймитами империализма и до Гражданской, и в Гражданской, и во Второй мировой, вот уж почётнейшее место сыскали щедрые московиты, хотя в городе есть места, непосредственно связанные с Фиделем, но эти " не в теме", не их эпоха...

Материал по теме:

А как насчёт пересмотра итогов Гражданской?



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