В РПЦ хотят свою долю от экскурсий в Исаакиевский собор

Санкт-Петербургская епархия предлагает обязать все турфирмы, организующие экскурсии в Исаакиевский собор, отчислять церкви процент от выручки. "В свободное от богослужений время пусть приходят все туристы. А турфирмы, за деньги, приводящие их в собор, пусть отчисляют храму какой-то процент своей выручки, чтобы средства на его реставрацию собирались не только от молящихся, но и от туристов", - заявил наместник Александро-Невской лавры епископ Назарий "Российской газете".

По его словам, такая практика уже существует в Александро- Невской Лавре. «Турфирмы по договору присылают группы, мы даем им своего экскурсовода и получаем небольшой процент от турорганизаций - это прибавка к доходу для лучшего содержания памятника культуры)», - пояснил он. Епископ также считает оставить платной обзорную площадку города, открывающуюся с колокольни Исаакия.

От также отметил, что церковь лучше распорядится деньгами, которые выделяются государством на реставрационные работы. «В тех же реставрациях, что делаются за госсчет, почти всегда накручено три цены. Там, где на реставрацию одного объекта в Исакиевском соборе потратили с их же слов 48 миллионов, мы бы, полагаю, уложились вдвое меньше. Церковь - хороший хозяин - и три цены за одну работу не даст», - заявил епископ.

По его словам, значительная часть средств, выделяемых Минкультом на реставрацию соборов используется не по назначению, а также разворовывается. «Мы все знаем: если получишь 50 процентов из выделенного, считай, сильно повезло. Столько крючков стоит на пути следования денег к объекту, что все жирные куски остаются на них. А мы, в конце цепочки, якобы не должны в это вмешиваться: получи, что дали. Арест Григория Пирумова по делу о хищении госсредств во время реставрации прекрасное тому подтверждение», - отметил Назарий.

Он также призвал не обращать пристального внимания на протесты противников передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви.

«И зря останавливают внимание на тех, кто протестует против передачи собора, это как сюжеты про правонарушения Багдасарян, лишь рекламу странным людям делают. И сбор подписей против передачи собора не обходится без манипуляций. Это не за последние недели люди поставили 200 тысяч подписей, более 80 тысяч было набрано еще в 2015 году. Петиция была просто возобновлена. Заметьте, мы не собираем митинги. Если бы я бросил клич "Давайте вернем Благовещенскую церковь Лавре!", народ бы вмиг ее захватил», - отметил епископ.