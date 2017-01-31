И праздники декоммунизируют!

Украинский Институт национальной памяти (так и хочется добавить: "имени Дж. Оруэлла") выступил с очередной блестящей инициативой по декоммунизации: отменить оставшиеся от проклятого тоталитарного прошлого государственные праздники 8 Марта и 1 Мая, а 9 Мая праздновать 8 мая. Да и вообще, подсократить число праздников. Разработан проект закона...

А что? Всё правильно. Как можно гражданам освобождающейся от Аццкого Коммунизма державы праздновать 8 Марта по заветам Клары Цеткин и Розы Люксембург? Не говоря уж про 1 Мая. Правда, этот проклятый большевицкий день даже сам Адольф Алоизович в Германии объявил праздничным — но надо быть более последовательными антикоммунистами, нежели сам фюрер! По-хорошему, и день Победы надо бы перестать праздновать, ведь чья Победа-то была? Рабоче-Крестьянской Красной Армии — возмутительно! Но теперь вместо мерзкой большевицкой "победы" будет день памяти и траура — как у всех передовых, культурных европейских народов (Германии и др.), потерпевших в этот день ужасное поражение. Тем, кто имел наглость выиграть эту войну, и их потомкам, надо привыкать платить и каяться, платить и каяться. Ведь потратили после евромайдана более миллиарда гривен на переименование улиц? И не пожалели... На таком экономить нельзя, не то что на пенсиях всяким советским старикашкам! Пусть лучше дохнут побыстрее.

Кстати, и Россия уже много лет бодреньким маршем топает по этому благословенному евромайданному пути. Праздник 7 Ноября отменили ещё в 2000-х, даже как ельцинский "день примирения и согласия". Праздничный день 2 мая тоже отменили, сократив майские праздники. На очереди — 1 Мая и 8 Марта, наследие проклятого совеццкого прошлого. Надо постараться догнать и перегнать Киев! И тогда, под бодрые громы орудий "Град", которыми мы будем стрелять друг в друга, мы сможем поздравить себя и соседей с полной и окончательной декоммунизацией! Ура, товар... то его господа, ура!..

P.S. Кстати, в Запорожье предлагают переименовать улицу Каменогорскую в улицу Каннибалкорпскую в честь американской металл-группы "Cannibal Corpse" ("Труп каннибала"). А что? Тоже правильная инициатива. Любое название однозначно лучше, чем полученное от аццких коммуняк!