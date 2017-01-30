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Московский листок

В Подмосковье пьяный врач изнасиловал пациентку в реанимации

Опубликовано 30.01.2017 в разделе комментариев 0

В Подмосковье пьяный врач изнасиловал пациентку в реанимации

Правоохранительные органы Подмосковья задержали врача анестезиолога-реаниматолога ГБУЗ МО «Подольская городская больница № 2», который подозревается в сексуальном насилии над пациенткой, сообщает сайт регионального управления СК.

«Как установлено следствием, в ночь с 04 на 05 января 2017 года подозреваемый, находясь на суточном дежурстве в реанимационном отделении больницы в состоянии алкогольного опьянения, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 43-летней пациентки, которая в силу своего физического состояния находилась в беспомощном состоянии и не могла оказать ему сопротивление», - говорится в сообщении.

В СК отметили, что в настоящее время с подозреваемым проводятся проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

 



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