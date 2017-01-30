"Проамериканский" Ирак готов симметрично закрыть въезд гражданам США

Иракский парламент призвал правительство принять ответные меры против США из-за ужесточения миграционной политики. Об этом сообщает Reuters. Кроме того, парламентарии призвали ООН и Лигу арабских государств занять твердую позицию в отношении действий Вашингтона.

Ранее указ президента Дональда Трампа о запрете въезда в США гражданам Ирака и шести других стран с мусульманским большинством вызвало недовольство Ирака. Сейчас в этой стране находятся более 5 тыс. американских военнослужащих для борьбы с террористами «Исламского государства» (запрещено в РФ).

Министр иностранных дел Ирака намерен встретиться с послом США в понедельник или вторник, чтобы обсудить решение Трампа.

Между тем в администрации Трампа реализацию данного указа назвали «грандиозным успехом».

Однако за пределами чиновничьих кабинетов этому мало кто радуется, включая "творческую интеллигенцию" США. Вчера американская певица Рианна выступила с жесткой критикой в адрес президента США Дональда Трампа. Обращение она опубликовала на своей странице в Twitter.

«Это отвратительно! Ужасные новости! Америку разрушают прямо на наших глазах. Это какой же аморальной свиньей надо быть, чтобы сделать такое», — говорится в сообщении.

Рианна не указывает, с чем именно связано ее недовольство. Предположительно, речь идет о недавнем указе главы государства об ужесточении иммиграционной политики. Обладателям грин-карт из семи стран с преимущественно мусульманским населением (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана) запретили въезд в США.

От редакции: А что? Так, глядишь, не благодаря, а вопреки - но заживёт настоящая демократия на усеянной свинцовыми семенами пустынной землице Ирака? И ведь, как минимум, парлиамент в стране уже есть - не то, что у Эрдогана, готовый отдать всю полноту власти будущему диктатору. А Ирак вторую щёку врагу не подставляет. И правильно делает - хотите вытирать об нас ноги? Тогда распечатывайте всё новые собственные нефтяные месторождения. Молодчина, Трамп! Вот такой Трамп, неуклюжий национал-провокатор - точно наш. Может, и собственное население США, которое весьма пополнилось, как наша Москва за годы правления Ельцина-Путина, всеми теми пролетариями, чьи республики и земли были разорены империализмом/приватизацией - вытряхнет президента-ксенофоба из его президентского кресла?! Жми дальше, Трамп, дуй в свою трубу!

Д.Ч.

Материалы по теме:

Перед посещением США подумайте о посещениях интернета!

Парламентарии Турции готовы поделиться с Эрдоганом всей своей властью

Ответ Трампа Рианне должен быть посуровей, чем то, что сказано Мадонне

Мадонна покрыла Трампа трёхэтажным американским матом на вашингтонском марше женщин

Демократия не утихает: более миллиона выступили против Трампа в США, два миллиона в мире

Площадь борца с империализмом разместили в Москве поближе к "героям" Империалистической