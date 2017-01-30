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Московский листок

"Проамериканский" Ирак готов симметрично закрыть въезд гражданам США

Опубликовано 30.01.2017 в разделе комментариев 0

сша ирак кризис миграция парламент трамп республиканцы ксенофобия
"Проамериканский" Ирак готов симметрично закрыть въезд гражданам США

Иракский парламент призвал правительство принять ответные меры против США из-за ужесточения миграционной политики. Об этом сообщает Reuters. Кроме того, парламентарии призвали ООН и Лигу арабских государств занять твердую позицию в отношении действий Вашингтона. 

Ранее указ президента Дональда Трампа о запрете въезда в США гражданам Ирака и шести других стран с мусульманским большинством вызвало недовольство Ирака. Сейчас в этой стране находятся более 5 тыс. американских военнослужащих для борьбы с террористами «Исламского государства» (запрещено в РФ). 

Министр иностранных дел Ирака намерен встретиться с послом США в понедельник или вторник, чтобы обсудить решение Трампа. 

Между тем в администрации Трампа реализацию данного указа назвали «грандиозным успехом».

Однако за пределами чиновничьих кабинетов этому мало кто радуется, включая "творческую интеллигенцию" США. Вчера американская певица Рианна выступила с жесткой критикой в адрес президента США Дональда Трампа. Обращение она опубликовала на своей странице в Twitter. 

«Это отвратительно! Ужасные новости! Америку разрушают прямо на наших глазах. Это какой же аморальной свиньей надо быть, чтобы сделать такое», — говорится в сообщении. 

Рианна не указывает, с чем именно связано ее недовольство. Предположительно, речь идет о недавнем указе главы государства об ужесточении иммиграционной политики. Обладателям грин-карт из семи стран с преимущественно мусульманским населением (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана) запретили въезд в США.

От редакции: А что? Так, глядишь, не благодаря, а вопреки - но заживёт настоящая демократия на усеянной свинцовыми семенами пустынной землице Ирака? И ведь, как минимум, парлиамент в стране уже есть - не то, что у Эрдогана, готовый отдать всю полноту власти будущему диктатору. А Ирак вторую щёку врагу не подставляет. И правильно делает - хотите вытирать об нас ноги? Тогда распечатывайте всё новые собственные нефтяные месторождения. Молодчина, Трамп! Вот такой Трамп, неуклюжий национал-провокатор - точно наш. Может, и собственное население США, которое весьма пополнилось, как наша Москва за годы правления Ельцина-Путина, всеми теми пролетариями, чьи республики и земли были разорены империализмом/приватизацией - вытряхнет президента-ксенофоба из его президентского кресла?! Жми дальше, Трамп, дуй в свою трубу!

Д.Ч. 

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