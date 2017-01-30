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Московский листок

Уверовавшие пенсионеры решили после пьянки очистить от себя дом, и это им удалось

Опубликовано 30.01.2017 в разделе комментариев 0

регионы социальныйрегресс саратов религии
Уверовавшие пенсионеры решили после пьянки очистить от себя дом, и это им удалось

В Федоровском районе Саратовской области двух пенсионеров госпитализировали с трассы в обнаженном виде, 59-летняя женщина впоследствии скончалась в больнице, сообщает сайт "Четвертая власть" со ссылкой на информированный источник. 

Вместе со своим 61-летним мужем она была найдена в семь утра 29 января примерно в 300 метрах от села Мунино, где проживали супруги, на трассе Энгельс - Ершов. Оба пенсионера были нетрезвы. На вопрос, по какой причине они находились на морозе без одежды, мужчина заявил, что это такой обряд очищения дома. Пожилых людей доставили в лечебное учреждение с переохлаждением и обморожением. 

При этом ранее никаких странностей за супругами не замечали, семья считается благополучной. 

Муж погибшей в настоящее время находится в тяжелом состоянии, решается вопрос о переводе его в саратовский центр комбустиологии. По факту смерти женщины полицейские проводят проверку. 

Напомним, в конце декабря в Ленинградской области пенсионер погиб от переохлаждения после того, как водитель такси высадил его по ошибочному адресу, доверившись навигатору, и оставил на улице. На следующий день 77-летнего мужчину нашли мертвым.

От редакции: Тут уж неизвестно, по какому обряду, по какой религии действовали эти комические самоубийцы, но в целом - в струе социального регресса. Тут ведь не так важно, православные, мусульмане, иудаисты, буддисты или кто-то ещё - религии толкают на бредовые поступки с достаточно регулярными результатами. Вот недавно свою "жатву" собрал обряд крещения в прорубях - стабильно из года в год пропагандируемый во всех расеянских-путинских СМИ обряд уменьшает численность дорогих россиян. Но есть ещё ведуны и колдуньи, обряды снятия порчи и прочие "просторы" впадения в досоветское прошлое.

Вы спросите, а с какой дури благополучная семья вдруг вышла голышом на мороз? Ведь у них не было тех мотивов, что, например, у женщины, бросившейся на "Молодёжной" под поезд с дочкой? Дело тут не в прямых причинах - воронка социального регресса втягивает разные умы. А уж эти-то - большую часть жизни прожили в СССР, были и в ВЛКСМ и в КПСС наверняка, явно участвовали в прогрессивном общественном движении к светлому будущему. Но как только сверху прикрыли всевозможными идеологическими фиговыми листочками эту цель - мол, слишком много "жертв ГУЛАГа" и Гражданской, да и невозможен коммунизм, "по природе человеческой" невозможен, ибо природа его суть частнособственническая, угнетать или быть угнетённым, - так и посыпались мозги народные, как та роща в сентябрь.

И не один тут алкоголь виноват, он лишь посредник, ибо главный опиум - это религия и всевозможные микро-идеологии прошлого. Общество, вроде бы проживая в тех же домах, среди тех же социальных объектов - но оказалось в дремучем позапрошлом. Вполне логично, что голышом - всё "наносное", прогрессивное долой! И символично, что шли от города с гордым советским, марксистким именем Энгельс к городу с мелькающим в названии ассоциативно алкогольным "Ершом". Вот и всё общество далековато ушло от истин социализма, всё бродит по трассе "Будущее - "коммунистический эксперимент" - капиталистическое и феодальное позапрошлое", бухает ерша, а спьяну даже пути к индустриализоавнному и отапливаемому настоящему-то найти уже не может...

Д.Ч.

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