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Московский листок

Европейский суд обязал Россию выплатить убийцам Немцова 13 тысяч евро компенсации

Опубликовано 30.01.2017 в разделе комментариев 0

Европейский суд обязал Россию выплатить убийцам Немцова 13 тысяч евро компенсации

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить по 6,5 тысяч евро Анзору и Шадиду Губашевым, обвиняемым по делу об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Мусу Хадисова. "Суд удовлетворил наши жалобы и присудил в пользу Губашевых компенсацию по €6,5 тыс. каждому. Мы жаловались на условия содержания, а именно на задержку с доставкой в суд, нарушение режима питания, применение наручников, а также на несвоевременное рассмотрение судом апелляционных жалоб ", - сказал защитник.

Напомним, братья Губашевы, по версии следствия, вели скрытое наблюдение за Немцовым, а также передали убийцам автомобиль, на котором они впоследствии скрылись. Обоим грозит пожизненное лишение свободы.

 

 



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