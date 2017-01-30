Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Трамп ужесточил выдачу американских виз россиянам

Опубликовано 30.01.2017 в разделе комментариев 2

Трамп ужесточил выдачу американских виз россиянам

Посольство США в России изменило порядок выдачи виз российским гражданам. Теперь при повторном обращении за визой необходимо вновь пройти собеседование в случае, если с момента окончания срока действия предыдущей визы прошло больше года, сообщает телеканал «Дождь». Отмечается, что данное решение связано с указом президента США Дональда Трампа, предписывающим госдепартаменту немедленно отменить программу, позволявшую гражданам некоторых стран не проходить собеседование.

Ранее при повторном обращении за визой США гражданин России при обращении в течение 48 месяцев после окончания действия прошлой визы мог получить новую без обязательного личного собеседования. Теперь же срок обращения за повторной визой с такими условиями сокращен до 12 месяцев. Исключения касаются только дипломатических работников, ряда категорий официальных лиц, и соискателей в возрасте до 14 лет или старше 79 лет.

"Как всегда, консульское должностное лицо вправе требовать, чтобы любой заявитель явился на собеседование лично в любой ситуации, когда процесс рассмотрения заявки этого потребует. Госдепартамент считает своим долгом содействовать свободе передвижения на законных основаниях, соблюдая при этом меры по обеспечению безопасности границ США, а также американского народа", - говорится в пояснении американского дипломатического представительства.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Пофигист 99999999999999999999999999999999999999999 написал 30.01.2017 20:42
Админу и его холуям. Не умеете банить, тогда отсо/сите у пофигиста-бездари, клоуны и политические проститутки. У меня номеров для смены ника хватит до конца смены идиота-владельца этого сайта.
Ответить
Трамп ужесточил выдачу американских виз россиянам
в дышло написал 30.01.2017 20:18
Нужно срочно ужесточить выдачу виз американцам , включить в анкету пункт об сексуальной ориентации и переехать чего нибудь экскаватором. К примеру чучело белоголового орла , как символ Штатов. Для ассиметричности ответа!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Антисемит ли Петр Толстой?:
Результаты
Интернет-ТВ
Почему Порошенко празднует мифические победы? /"Сражение" при Крутах/
Почему Порошенко празднует мифические победы? /"Ср...
30.01.2017
Похвальное слово сумасшедшим
Похвальное слово сумасшедшим
30.01.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Трамп ужесточил выдачу американских виз россиянам (2)
Европейский суд обязал Россию выплатить убийцам Немцова 13 тысяч евро компенсации (5)
Уверовавшие пенсионеры решили после пьянки очистить от себя дом, и это им удалось (2)
"Проамериканский" Ирак готов симметрично закрыть въезд гражданам США (0)
В Подмосковье "пьяный врач изнасиловал пациентку в реанимации" (8)
В РПЦ хотят свою долю от экскурсий в Исаакиевский собор (12)
Бывшего полпреда Ельцина задержали за написанную им книгу (6)
Площадь борца с империализмом разместили в Москве поближе к "героям" Империалистической (0)
Навального и Офицерова принудительно доставят в суд по делу "Кировлеса" (1)
Чиновник из мэрии Москвы выкупил за $10 млн свою переписку у "Шалтая-Болтая" (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Американская мечта : "Выгнать всех миллиардеров из власти!"
Дарья Митина Дарья Митина: Без эмoций и с цифрами в руках. Гендиректoр Исаакия: причина передачи банальна дo слёз
Максим Калашников Максим Калашников: В понедельник в 20 ч мск на радио "Комсомольской правды" - Ю.Болдырев и М. Калашников
Максим Калашников Максим Калашников: "Тракторный марш": за решетку кидают даже беременных?
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Все нахуй в космос!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss