Трамп ужесточил выдачу американских виз россиянам

Посольство США в России изменило порядок выдачи виз российским гражданам. Теперь при повторном обращении за визой необходимо вновь пройти собеседование в случае, если с момента окончания срока действия предыдущей визы прошло больше года, сообщает телеканал «Дождь». Отмечается, что данное решение связано с указом президента США Дональда Трампа, предписывающим госдепартаменту немедленно отменить программу, позволявшую гражданам некоторых стран не проходить собеседование.

Ранее при повторном обращении за визой США гражданин России при обращении в течение 48 месяцев после окончания действия прошлой визы мог получить новую без обязательного личного собеседования. Теперь же срок обращения за повторной визой с такими условиями сокращен до 12 месяцев. Исключения касаются только дипломатических работников, ряда категорий официальных лиц, и соискателей в возрасте до 14 лет или старше 79 лет.

"Как всегда, консульское должностное лицо вправе требовать, чтобы любой заявитель явился на собеседование лично в любой ситуации, когда процесс рассмотрения заявки этого потребует. Госдепартамент считает своим долгом содействовать свободе передвижения на законных основаниях, соблюдая при этом меры по обеспечению безопасности границ США, а также американского народа", - говорится в пояснении американского дипломатического представительства.