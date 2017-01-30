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Московский листок

Минюст предложил штрафовать торгующих у метро бабушек на 50 тыс. рублей

Опубликовано 30.01.2017 в разделе комментариев 1

Минюст предложил штрафовать торгующих у метро бабушек на 50 тыс. рублей

Минюст России приступил к разработке законопроекта, предусматривающего увеличение до 50 тысяч рублей административных штрафов для граждан за незаконную торговлю в Москве, передает Интерфакс.

Как отмечают в ведомстве, необходимость значительного увеличения штрафов обусловлена "широким распространением в Москве незаконной торговли". "Осуществляемая вне специально отведенных для этого мест такая торговля не только ухудшает облик столицы, но и наносит значительный ущерб ее экономике в виде неполученных налоговых и неналоговых доходов, способствует развитию недобросовестной конкуренции, незаконной трудовой миграции и как следствие усугубляет криминогенную обстановку в городе", - считают в Минюсте.

В министерстве отметили, что конкретный размер штрафа будет устанавливаться с учетом характера и степени общественной опасности административных правонарушений, и в любом случае не будет превышать 50 тысяч рублей.

Напомним, ранее председатель Общественной палаты России по безопасности и взаимодействию с ОНК Антон Цветков заявил, что 80% бабушек, которые торгуют у метро, работают на организованные преступные группировки. «Порядка 80% бабушек, торгующих у метро продуктами питания, работают на организованные преступные группировки. Вот бабушка, торгующая укропом у метро «Выхино», получает в день в среднем по 12 тыс. руб. Можете себе представить, какой это доход. Разумеется, не все деньги идут бабушке», - заявил он.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Naturalist написал 30.01.2017 22:03
Свобода торговли и демократия кончились, так что там теперь у реформаторов на повестке дня?
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