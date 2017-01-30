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Московский листок

МЭР: ВВП России упал в 2016 году на 0,6%

Опубликовано 30.01.2017 в разделе комментариев 1

МЭР: ВВП России упал в 2016 году на 0,6%

ВВП России в 2016 году снизился на 0,6%, говорится в еженедельном мониторинге Минэкономразвития. По данным министерства, в декабре 2016 года промышленность по сравнению предыдущим месяцем выросла на 0,4%, в то же время спад на 0,2% зафиксирован в сфере сельского хозяйства, на 1% — в сфере розничной торговли, на 1,4% — в сфере строительства.

Отмечается снижение ВВП на 0,5% в декабре 2016 года по сравнению с ноябрем, а также на 1% в сравнении с аналогичным периодом 2015 года.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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а как же хваленое импортозамещение и бурный рост сельского хозяйства?!
kerg написал 30.01.2017 21:59
весь прошлый год правительственный чиновники только об этом и говорили.
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