МЭР: ВВП России упал в 2016 году на 0,6%

ВВП России в 2016 году снизился на 0,6%, говорится в еженедельном мониторинге Минэкономразвития. По данным министерства, в декабре 2016 года промышленность по сравнению предыдущим месяцем выросла на 0,4%, в то же время спад на 0,2% зафиксирован в сфере сельского хозяйства, на 1% — в сфере розничной торговли, на 1,4% — в сфере строительства.

Отмечается снижение ВВП на 0,5% в декабре 2016 года по сравнению с ноябрем, а также на 1% в сравнении с аналогичным периодом 2015 года.