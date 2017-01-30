Реальная зарплата российских медиков оказалась на 60% меньше официальной

Средняя зарплата медицинских работников в России составляет 19000 рублей, что на 60% меньше официальной, которую публикует Росстат, сообщает информационная служба «Общественного телевидения России» со ссылкой на собственное исследование.

Согласно данным Росстата, среднемесячных доход медицинских работников за девять месяцев минувшего года составил 49 тысяч рублей. По подсчетам Академии труда и социальных отношений она составила порядка 25 тысяч рублей. Между тем, проведенный ОТР опрос показал совсем другие цифры.

«Мы, как всегда, попросили зрителей-медиков написать нам их данные по зарплате. За неделю пришло 5 тысяч SMS-сообщений и писем. Средняя зарплата получилась еще меньше - 19 тысяч рублей», - сообщает издание.

Наиболее высокие показатели зафиксированы в Москве (43000 руб.), Саратовской области (43263), Санкт-Петербурге (23000 руб.), Ханты-Мансийском АО (32 500 руб.), Мурманской области (23500 руб.).

Самые маленькие зарплаты оказались у врачей в Кабардино-Балкарии (8150 руб.), Республики Мордовия (8 500 руб.), Ульяновской области (8 950 руб.), Владимирской области (8 700 руб.), Адыгеи (8 900 рублей), Томской области (9 450 рублей).

Вот только несколько полученных телеканалом сообщений (орфография и пунктуация оригиналов сохранены):

"Дагестан врач-неонатолог ЦРБ Стаж 23 года Зарплата 13 тыс"

"Алтайский край реаниматолог-анестизиолог, зарплата 21000 рублей"

"Врач-нейрохирург в МБУЗ ГБСМП г. Ростова-на-Дону получает на 1 ставку 13 т.р. в месяц. Куда обращаться? Спасибо".

"Оренбургская область врач рентгенолог отличник здравоохранения зарплата 15 тыс. Стаж 36 лет".

"Воронеж. Врач терапевт. Категория высшая. Стаж 30лет. Оклад 11600 руб. На руки 16000 руб. И все!"

"Г. Иваново, хирург высшей категории, оперирующий, стаж 40 лет, оклад 6405 р, зарплата за декабрь 22 676р".

"Курская область Гинекология. Зарплата 15 тыс. Стаж 12 лет. 1 категория. Подрабатываю посудомойкой. Одна ращу сына – ему десять лет, витамины и прочее нужно а он мясо только по праздникам видит".

"Кемеровская обл, фельдшер детского сада на одну ставку + 0.5 ставки участковый фельдшер, зарплата 15 500 в месяц, скажите как жить и кормить 2 детей".

"ЯРОСЛАВЛЬ. сын закончил ординатуру по специальности лучевая диагностика в 2016 г. Оклад 9.800 + 4т.как молодой специалист. Как жить? И после 8 лет обучения!!! Из группы, с кем учился - 12 чел., в медицине осталось 4".