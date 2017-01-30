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Московский листок

Лондонский особняк олигарха Гончаренко засквотировало "Антиправительство США в изгнании"

Опубликовано 30.01.2017 в разделе комментариев 0

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Лондонский особняк олигарха Гончаренко засквотировало "Антиправительство США в изгнании"

В Лондоне группа активистов самовольно вселилась в особняк, который принадлежит российскому миллиардеру Андрею Гончаренко. Газета отмечает, что "захватчики" вывесили на здании плакат с надписью "Антиправительство США в изгнании" и планируют использовать его в качестве убежища для бездомных.

По данным издания, Гончаренко купил дом на Итон-Сквер, одной из самых дорогих улиц британской столицы, в 2014 году за 15 миллионов фунтов, но с тех пор здесь никто не жил. До этого здание, построенное в 1825 году, принадлежало Институту Сервантеса (культурному центру Испании), который переехал в другое помещение. 

Daily Mail утверждает, что особняк посещал британский хакер Лори Лав, которому грозит экстрадиция в США из-за обвинений во взломе систем ФБР, НАСА, Федеральной резервной системы и других американских ведомств.

Здание на Итон-Сквер является одним из четырех объектов недвижимости, купленных Гончаренко в Лондоне. Так, например, дом на Риджент-стрит обошелся покупателю в 120 миллионов фунтов и является одним из самых дорогих в Великобритании.

Андрей Гончаренко не фигурирует в списке богачей по версии журнала Forbes, однако широко известен в Великобритании благодаря многомиллионным покупкам.

Кстати, Гончаренко не один из благословенной Путинской России так "поднялся" и выгодно вложился в лондонскую недвижимость в период экономического кризиса. Например, состояние владельца рыбопромышленного холдинга «Норебо» Виталия Орлова тоже составляет уже $1 млрд, передает агентство Bloomberg. Агентство внесло Орлова в ежедневно обновляемый рейтинг миллиардеров Bloomberg Billionaires Index. 

Уточняется, что причины роста состояния российского бизнесмена состоят в том, что антироссийские санкции не нанесли холдингу урон. «Норебо» продает примерно 60% своей продукции за рубеж. При этом введение контрсанкций и увеличение спроса среди россиян на продукцию рыбопромышленного холдинга также повлияли на состояние миллиардера. 

В 2016 году холдинг «Норебо» добыл около 11% рыбы от общего российского объема вылова, который, по предварительной информации Росрыболовства, составил более 4,755 млн тонн. Компания Орлова включает в себя рыбодобывающие предприятия Северо-Запада и Дальнего Востока, торговые предприятия, осуществляющие продажу рыбопродукции холдинга в России и за ее пределами. 

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