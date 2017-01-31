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Московский листок

Назарбаев вводит запрет на пересмотр итогов приватизации в Конституцию!

Опубликовано 31.01.2017 автором Айнур Курманов в разделе комментариев 1

рабочие казахстан репрессии назарбаев
Назарбаев вводит запрет на пересмотр итогов приватизации в Конституцию!

Многие не увидели под разговоры о перераспределении полномочий аферу и мошенничество Назарбаева по обману всего народа, а именно закрепление в Конституции предоставления права иностранным гражданам приобретать землю в частную собственность и запрет даже на выражение идей о пересмотре итогов приватизации в Казахстане. Этим Елбасы хочет узаконить владения китайского капитала в стране и возможность Пекину через своих граждан скупать земли, а также сохранить за своей семьей, родными и приближенными награбленные богатства.

Посудите сами и сравните действующую статью Конституции и ту, которую нам предлагают Назарбаев и его нукеры:

В настоящее время в Конституции

Статья 26, подпункты 1 и 2:

1. Граждане Республики Казахстан могут иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество.

2. Собственность, в том числе право наследования, гарантируется законом.

Предполагаются поправки

Подпункты 1 и 2 статьи 26 изложить в следующей редакции:

1. Каждый может иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество.

2. Право собственности неприкосновенно. Собственность, в том числе право наследования, гарантируется законом. Не допускается принятие законов и иных правовых актов, ограничивающих или лишающих права собственности на имущество, приобретенное законным путем, если иное не предусмотрено Конституцией.

Получается, что эти поправки в статье, где убирается слово «Граждане Республики Казахстан» априори нарушает его же собственный «мораторий» на продажу земли китайским корпорациям, что еще и еще раз показывает его фиктивность. В этом случае в стране все иностранные граждане смогут иметь в собственности землю в любых пропорциях, что сейчас скрывается под маской «совместных предприятий», где китайский капитал вынужден использовать зиц-председателей из местных «аборигенов». После введения данной статьи, надобности в этом уже не будет.

Поэтому борьба за землю и против ее приватизации еще далеко не закончилась, а лишь была отложена, тем более, что Назарбаев хочет легализовать продажу всех богатств страны иностранцам именно введя поправки в Конституцию!

Второй пункт данной статьи не менее важен, так как определает будущее имущественных отношений в стране, когда хищная верхушка вводит для себя гарантии неприкосновенности имущества, капиталов и богатств, награбленных у народа в период проведения массовых приватизаций и «легализаций».

Как говорил Ленин, существует два главных вопроса политики, это вопрос о власти и вопрос о собственности. Власть Назарбаев оставляет себе и своей семье, не слезая с трона, и лишь обманывает дурачков и бедных сказками «о демократизации». Вся ложь о «перераспределении» полномочий призвана усыпить и отвлечь граждан от окончательного разграбления страны.

Собственность он тоже закрепляет окончательно за своей семьей, так как многие «частные» компании – «Казахмыс», «Арселор Миттал Темиртау», «ЕвразийскаяГруппа», «Казцинк» и другие принадлежат Назарбаеву, а также за иностранцами.  Фактически этим все предложения оппозиции, профсоюзов, нефтяников Мангистау о национализации добывающей и крупной промышленности перечеркиваются, как и любые разговоры о пересмотре итогов приватизации.

Не зря, что именно на 2017 -18 годы обозначен Назарбаевым последний этап массовой приватизации, когда будут проданы китайским и иностранным корпорациям последние государственные активы всех ведущих компаний страны, когда в руках «сильного правительства» останется не более 25% акций всех нацкомпаний. Это касается и «КазМунайГаза», когда страна полностью потеряет контроль над добычей нефти и прибылью от ней.

Данной поправкой в Конституцию ослабляются и позиции будущего правительства и парламента, даже после смерти Назарбаева, так как вся экономическая мощь, акции добывающих предприятий, энергетики, транспорта, металлургии, месторождений, плодородные земли будут находиться в руках правящей семьи, приближенных олигархов и иностранных корпораций, в первую очередь китайских. Эти сатрапы будут штыками, финансово и политически поддерживать нынешний строй, не допуская любые попытки реальных демократических изменений, проведения расследований и возврата в государственную собственность украденных объектов.

Таким образом, борьба за свою страну, против массовой приватизации и против экспансии китайского и иностранного капитала, есть борьба против новой назарбаевской Конституции, против дальнейшего существования у власти нынешнего режима и правящей семьи. Оставить династию Назарбаевых, значит оставить молодежь и новые поколения без будущего, без земли, обречь их на вечное рабство и ассимиляцию Китаем!



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
!!!GIGITOTBOGTO!!!&&& написал 31.01.2017 01:02
"Многие не увидели под разговоры о перераспределении полномочий аферу и мошенничество Назарбаева по обману всего народа, а именно закрепление в Конституции предоставления права иностранным гражданам приобретать землю в частную собственность и запрет даже на выражение идей о пересмотре итогов приватизации в Казахстане."
- Таки за шо хипеш? Таки приватизация ("разгосударствеление") госсобственности была заветной мечтой тупых населюков СССР - асабливо - таки безумных вчонкиных, бесноватых гав-ноликов, ебаныхвротлибераловиправозащинников, таки вороватых чиновников и примкнувших к ним тупых, вечнопьяных роботов, каторые таки хатели работать на хазяина, таки надеясь, что оно даст больше водки, чем государство. Таки после того, как заветная мечта де-Биллов таки осуществилась, лишать эту сволочь классовой победы над здравым смыслом и таки - над своими потомками - просто аморально! Таки захатели хсосать- пусть с-осут!
Таки даже если у Гордых Казов китаезы заберут землю - не беда! Гордые Казы (которые ограбили и выгнали из сказистана русских, евреев, немцев, а ами работать не умеют и не хотят) вроде-как даже покойников не хоронят, а птицам таки скармливают - зачем им земля? Крутить вер-б-лядям хвосты - таки земли много тоже не нужно - сколько та вер-б-лядь места занимает? Слава казибаши!
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