Как уничтожают человека в прямом эфире

Итак, интернет просто пестрит заголовками типа "Пьяный врач изнасиловал пациентку в реанимации". В сети - множество фейковых аккаунтов, повторяющих официоз. Попробуйте найти обсуждение ситуации самими медиками - нет! Главное - представитель Следственного комитета уже сделала заявление, из которого следует, что "следствию все ясно". Ну и фото, видео, фамилия и имя врача уже стали достоянием гласности.

А теперь - к фактам. В ночь аж с 4 на 5 января вроде бы врач-реаниматолог зашел в палату к больной, 43 лет, находящейся под действием седативных препаратов - у женщины ожоги 40 процентов тела, по сути, проводилась антишоковая терапия.

И вот тут показания расходятся - то ли медсестра зашла и что-то там увидела, то ли больная сама позвала на помощь, и медсестра ничего не видела... Но и больная, находившаяся в бессознательном состоянии, позвать на помощь вроде и не могла...

Но вот сейчас как бы есть заявление от больной - она по-прежнему находится в той же реанимации. Вопрос - она вообще могла что-то ощущать в тот момент? А медсестра, которая тоже вроде бы дала какие-то показания, сама ничего не видела, и вроде бы говорит со слов больной...

Видеокамер нет.

Судебно-медицинской экспертизы нет и быть не может.

А что есть?

Я так понимаю, что если за сегодняшнюю ночь в камере из врача не выбьют чистосердечное признание, то ничего и не будет. Уже, правда, выбили признание, что в ночь с 4 на 5 января он выпивал. Зачем он это сказал? Да и говорил ли? На видео в момент задержания он категорически отрицает факт выпивки и вообще - все отрицает.

http://www.1tv.ru/news/2017/01/30/318875-v_bolnitse_podmoskovnogo_podolska_pyanyy_vrach_domogalsya_bolnuyu_pryamo_v_reanimatsii

Вот омерзительная работа корреспондента Первого канала - за такую работу надо, мне кажется, просто увольнять с "волчьим билетом". Корреспондент ведет себя просто как следователь, причем "злой" следователь. Он буквально выколачивает из подозреваемого признания, которых тот делать вовсе не обязан. Да и в чем ему признаваться?

- Вы признаете свою вину?

- Нет, это ложь, клевета в мой адрес.

- Что было на самом деле?

- Ничего. Пока ничего не могу говорить, я сам в шоковом состоянии.

- Но есть показания потерпевшей, что вы ее изнасиловали в ночь, когда вы дежурили.

- Это ложь и клевета.

- Почему? У вас есть какое-то алиби?

- Я ничего не могу говорить, это ложь и клевета.

- Я понимаю, ваша позиция – это ложь и клевета. Какие доказательства ваших слов, что вы можете сказать в свое оправдание?

- Комитет разбирается.

- Тем не менее вы дежурили в ночь с 4 на 5 число?

- Да, я дежурил.

Вот, собственно, единственное "признание" - да, дежурил!

Но почему в нашей стране подозреваемый должен доказывать, что не виноват? У нас презумпция невиновности действует? Причем происходит это даже не в кабинете следователя, а прямо в эфире главного канала страны!

Корреспондент позволяет себе даже то, чего без риска лишиться погон не может позволить себе следователь: "Есть показания потерпевшей, что вы ее изнасиловали в ночь, когда вы дежурили". Но ведь нет таких показаний! Нет! есть показания, что он что-то там такое трогал, но это не изнасилование, а максимум - «Насильственные действия сексуального характера». Да и как вы себе представляете - 46-летний доктор забирается на находящуюся в беспамятстве больную с 40 процентами ожогов тела...

Но ведь почти все ведущие СМИ страны повторяют: врач ИЗНАСИЛОВАЛ! А он максимум что мог - не туда руку сунуть. Хотя имел полное и на это право - может, катетер хотел проверить, через который она ссыт в баночку! И катетер этот он же ей и ставил!

Хочу посмотреть на героя, у которого встанет на бабу, у которой обожжена половина кожи и из этого самого места торчит трубка для отвода мочи!

К чести коллег доктора. Заместитель главного врача не стал ничего говорить против своего сослуживца. Представитель областного ведомства даже усомнился в реалистичности обвинения. Пресс-секретарь областного министерства назвала все это бредом.

Почему их никто не слышит?

Зато слышат женщину, которая не может говорить, и медсестру, которая ничего не видела. Мы их тоже не слышим, мы должны верить тем, кто может быть слышал.

Так организуют кампании. "Пятиминутки ненависти". И врач еще таджик... Таджик, понимаете? Это уже приговор в нашей богом спасаемой стране.

"У вас есть какое-то алиби?" - требует корреспондент. Милый, а у тебя есть алиби, что ты не трогал за причинное место 3 недели назад гражданку? Она вроде бы что-то припоминает...

Ну а сообщение из интернета, что пьяный врач ходил с бутылкой водки по больнице, приставал к родственникам больных (то есть в приемном отделении, где уж точно должны быть камеры) и кукарекал! Кукарекал, понимаете? Врач кукарекал, на дежурстве!

Это тоже показывают по главным каналам страны.

Это п...дец, понимаете? Нет, боюсь, не понимаете...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск