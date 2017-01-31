Чайка заявил, что его сыновья всего добились собственным трудом

Генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил, что никогда не вмешивался в бизнес своих сыновей - Игоря и Артема. «Сыновья всего добиваются собственным трудом, они - ребята смышленые, с мозгами. Я никуда их не пристраивал, оба сами создавали свой бизнес. С нуля! И младший, и старший», — сказал он в интервью ТАСС.

Он отметил, что никогда не оказывал им протекции, лишь иногда помогая житейским советом. «Все, что у нас есть, что заработали, официально декларируем, отчитываемся перед соответствующими органами. Дом сына, в котором живу, и с вертолета фотографировали, и с самолета, может, только из космоса еще не снимали», — отметил Чайка.

При этом генпрокурор назвал недостоверной информацию о госзаказах на 300 млрд рублей, которые якобы получил сын Игорь. «Там и близко нет подобных цифр, суммы в разы меньше! При этом, прошу заметить, Игорь всегда аккуратно, качественно и точно в срок выполнял взятые на себя обязательства. Он около двух лет был советником Андрея Воробьева, губернатора Московской области, работал на общественных началах, зарплату не получал», - заявил Чайка.

Напомним, в декабре 2015 года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал фильм-расследование об активах и источниках дохода семьи генерального прокурора РФ Юрия Чайки. В фильме, в частности, утверждается, что Артем Чайка владеет гостиницей и виллой в Греции, а также недвижимостью, банковскими счетами и бизнесом в Швейцарии. Его партнер по гостиничному бизнесу связана с бандой Цапка через общую фирму.

Игорь Чайка с января 2014 г. по июль 2015 г. являлся советником губернатора Московской области Андрея Воробьева по вопросам культуры, туризма, физкультуры, спорта, работы с молодежью. По данным «СПАРК», Игорь Чайка владеет компанией ООО «Агро-Регион» (специализируется на овощеводстве), 50% акций ООО «Инновации света». На октябрь прошлого года, по подсчетам газеты «Ведомости», компании, с которыми спустя четыре года после выпуска из вуза был связан Чайка, располагали портфелем заказов на 318 млрд руб. Самый большой его бизнес – выполнение подрядных работ для РЖД и Москвы.