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Московский листок

В ДНР заявили о 78 погибших украинских военных за два дня

Опубликовано 31.01.2017 в разделе комментариев 3

В ДНР заявили о 78 погибших украинских военных за два дня

Вооруженные силы Украины в Донбассе за 29 и 30 января потеряли не менее 78 бойцов убитыми и 76 ранеными, заявил представитель Минобороны самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин ссылаясь на доклад начальника украинского Генштаба Виктора Муженко, который перехватила разведка ДНР.

"Разведкой Вооруженных сил ДНР получен доклад начальника Генштаба ВСУ Муженко о реальных потерях украинских силовиков за 29 и 30 января, представленный президенту Украины, и ставший причиной экстренного возвращения Петра Порошенко из Германии в страну", - цитирует Басурина Интерфакс.

"Согласно материалам, которыми мы располагаем, в настоящее время в моргах и военных медицинских учреждениях Украины находятся: морг Селидово - 29 тел погибших украинских военнослужащих; морг Красноармейск - 41 тело погибших военнослужащих; 65-й мобильный военно-медицинский госпиталь Часов Яр - 62 раненных бойца; 66 мобильный военно-медицинский госпиталь Новый труд - 8 тел погибших и 14 покалеченных военнослужащих", - добавил он.

По словам Басурина, истинные потери скрываются от общественности, чтобы не вызвать панику в рядах Вооруженных сил Украины и среди населения.

В Киеве в свою очередь, сегодня утром заявили, что ополченцы ДНР 71 раз обстреляли украинские позиции за прошедшие сутки, в связи с чем погибли три человека, двадцать ранены и четверо травмированы. Известно, что в связи с обострением в Донбассе свой визит в Германию прервал президент Петр Порошенко.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
стоик677 написал 31.01.2017 11:37
сионисты из Москвы и Киева получают удовольствие о убийств славян на востоке Украины?
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ополченец
90-му написал 31.01.2017 11:15
Кто ж тебе поверит,если
врете уже 3 года о
доблестных победах,а кладбища забиты падалью войнов бандеры,мемориалов
уже не хватает.
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(без названия)
Будем бить бандерофашистов! написал 31.01.2017 11:00
Укрофашистским карателям приходит большой писец! Кто звал этих фашистов на Донетщину?!
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