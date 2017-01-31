Просроченная задолженность россиян по ипотеке выросла на 20%

Количество ипотечных кредитов, просроченных более чем на 90 дней в 2016 году выросло на 20%, а их совокупный объем достиг 160 млрд рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). При этом, общее число просроченных (с первого дня) кредитов по ипотеке выросло на 39% — до 114,1 тыс.

Между тем, ипотека оказалась самым динамичным сегментом розничного кредитования в России в 2016 году. Сумма выданных ипотечных кредитов составила около 1,5 трлн руб. и оказалось на 30% выше, чем годом ранее.

Издание отмечает, что сами банки стараются не признавать ухудшение качества ипотеки. «Мы не наблюдаем роста просроченных кредитов», - заявили в Сбербанке. «По ипотеке у нас просрочка одна из самых низких по рынку, как и по всему портфелю», — заявил член правления Газпромбанка Валерий Серегин. В пресс-службе ВТБ также отметили, что не заметили ухудшения качества ипотечного портфеля.

Между тем эксперты ожидают дальнейшего роста числа просроченных кредитов. "Хотя в 2015-2016 годах банки предъявляли более жесткие требования к заемщикам, есть вероятность того, что население не сможет обслуживать ранее взятые кредиты, - говорит главный экономист компании "ПФ Капитал" Евгений Надоршин. — При падающих реальных доходах населения (по данным Росстата, сокращение с 2014 года — 8,9%) ипотека не может оставаться таким же качественным продуктом, как ранее". По словам директора по развитию продуктов ОКБ Александра Ахломова, просрочка по беззалоговым кредитам уже достигла определенного дна, а на залоговых кредитах сказался отложенный эффект макроэкономической ситуации.