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Московский листок

Компания Ротенберга построит ж/д подходы к Керченскому мосту за 17 млрд рублей

Опубликовано 31.01.2017 в разделе комментариев 1

Компания Ротенберга построит ж/д подходы к Керченскому мосту за 17 млрд рублей

Правительство РФ назначило компанию "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, строящую мост в Крым, единственным подрядчиком строительства железнодорожных подходов к нему со стороны полуострова за 16,95 миллиарда рублей, передает РИА Новости со ссылкой на распоряжение правительства.

Ранее на строительство этого подхода было объявлено два конкурса по выбору подрядчика, но они не состоялись из-за отсутствия заявок.

«Подписанным распоряжением ООО «Стройгазмонтаж» определено единственным исполнителем работ, закупку которых осуществляет Росжелдор, по разработке рабочей документации и выполнению строительно-монтажных работ по строительству железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года», — отмечается в справке к распоряжению.

Временная эксплуатация железнодорожной линии к мосту длиной 18 км начнется 1 августа 2019 г., полностью завершить работы СГМ должен к 1 декабря 2019 г.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Тень написал 31.01.2017 11:56
Поздравляем!!!
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