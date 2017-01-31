АвтоВАЗ и Renault попросили государство оплатить их развитие

АвтоВАЗ и Renault предложили правительству "совместное видение ключевых элементов" стратегии развития автопрома. Как сообщает газета «Коммерсантъ», 27 января вице-премьер РФ Аркадий Дворкович дал поручение Минпромторгу и Минэкономразвития учесть эти предложения.

Издание отмечает, что автопроизводители просят масштабной помощи государства почти на всех этапах - субсидировать тестирование и сертификацию продуктов, адаптацию версий для экспорта, компенсировать расходы на зарплату инженеров и технологические процессы.

Кроме того, АвтоВАЗ и Renault предлагают предоставить поставщикам компонентов господдержку под экспорт и субсидии на НИОКР новых технологий. Концерны считают, что стоит сосредоточиться на локализации силовых агрегатов - автоматических трансмиссий и двигателей нового поколения. Также предложено создать государственно-частное агентство для контроля модернизации поставщиков. Концерны, отмечает издание, «по сути, просят само государство платить за развитие отрасли».