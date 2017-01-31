Набережную в Сочи назовут именем живого и здорового вице-премьера

Набережную Олимпийского парка в Сочи назовут в честь заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Козака, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации города Сочи. Торжественное мероприятие, посвящённое присвоению набережной Олимпийского парка имени Козака, пройдёт 7 февраля, в день трёхлетней годовщины открытия Олимпиады-2014.

Козак отвечал за организацию зимних Олимпиады и Паралимпиады в России в 2014 году. Он был награждён специальным орденом за заслуги перед олимпийским движением, вручаемым Международным олимпийским комитетом (МОК).

- Ну вообще еще долго крепились, - прокомментировал новость главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - В остальных постсоветских бантустанах уже вовсю называют улицы и площади именами живых людей. Даже в свободной и демократической Грузии назвали проспект именем Джорджа Буша. А у нас всё как-то стеснялись. Но уже года так два назад стало ясно, что очень хотят увековечиться. Помню восторги по поводу того, что именем Димы Медведева назвали какой-то переулок в Иерихоне. Потом Рамзан Ахматович начал переименовывать, но это сходило за местный колорит, в Чечне порядки не совсем российские. Но вот в Сочи, который теперь чуть не третья столица по времени пребывания там президентского "стола", получит набережную имени выдающегося бюрократа. Делегаты Всемирного фестиваля молодежи будут ходить по Сочи и спрашивать: "Это кто такой Козак? Герой революции? Ветеран войны?" - Да нет, - будут им отвечать, - вот он ходит в костюме... Ну а как на Козаке опробуют, так и сам Сочи можно будет в Путинск переименовывать.

А потом уж как всегда: «Крошится мрачный цоколь монумента»...