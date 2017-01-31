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Московский листок

Набережную в Сочи назовут именем живого и здорового вице-премьера

Опубликовано 31.01.2017 в разделе комментариев 5

власть интернет правительство
Набережную в Сочи назовут именем живого и здорового вице-премьера

Набережную Олимпийского парка в Сочи назовут в честь заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Козака, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации города Сочи. Торжественное мероприятие, посвящённое присвоению набережной Олимпийского парка имени Козака, пройдёт 7 февраля, в день трёхлетней годовщины открытия Олимпиады-2014.

Козак отвечал за организацию зимних Олимпиады и Паралимпиады в России в 2014 году. Он был награждён специальным орденом за заслуги перед олимпийским движением, вручаемым Международным олимпийским комитетом (МОК).

- Ну вообще еще долго крепились, - прокомментировал новость главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - В остальных постсоветских бантустанах уже вовсю называют улицы и площади именами живых людей. Даже в свободной и демократической Грузии назвали проспект именем Джорджа Буша. А у нас всё как-то стеснялись. Но уже года так два назад стало ясно, что очень хотят увековечиться. Помню восторги по поводу того, что именем Димы Медведева назвали какой-то переулок в Иерихоне. Потом Рамзан Ахматович начал переименовывать, но это сходило за местный колорит, в Чечне порядки не совсем российские. Но вот в Сочи, который теперь чуть не третья столица по времени пребывания там президентского "стола", получит набережную имени выдающегося бюрократа. Делегаты Всемирного фестиваля молодежи будут ходить по Сочи и спрашивать: "Это кто такой Козак? Герой революции? Ветеран войны?" - Да нет, - будут им отвечать, - вот он ходит в костюме... Ну а как на Козаке опробуют, так и сам Сочи можно будет в Путинск переименовывать.

А потом уж как всегда: «Крошится мрачный цоколь монумента»...



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Всего комментариев к статье: 5
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рЫ
Дмитрий.. г...Запорожье написал 31.01.2017 13:06
Не ...Крошится мрачный цоколь монумента..,но ...Дробится рваный цополь монумента..Зачем перевирать то,что не тобой придумано?А вообще добавить можно только традиционное:
...умом кацапа не понять,с умом кацапы не знакомы..
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(без названия)
ГЕРХАРД написал 31.01.2017 13:05
Памятник ему."Мыслитель" Родена,на унитазе.Унитаз-"золотой",(это обязательно- самый цимес в Ём) как купола на церквях,сплавом покрытый.Нитрид титана.Чтоб не спиз-дили.
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А чо такого, если Петербург переименуют в Путинград?
СтарпЁр написал 31.01.2017 12:34
Новые хозяева, новые названия, все очень и очень по-руссиянски.
***
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(без названия)
Troll написал 31.01.2017 12:20
Это пока он жив и здоров.А что если к моменту переименования он уже будет того..Так что все правильно делают)
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(без названия)
Тень написал 31.01.2017 11:57
Поздравляем!!!
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