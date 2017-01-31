Минфин предложил девальвировать рубль на 10%

В Министерстве финансов России считают текущий курс рубля завышенным и предлагают его девальвировать на 10%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты Минфина по основным параметрам бюджетной системы и курсу рубля при реализации с февраля "временного бюджетного правила".

Исходя из расчетов министерства, при нефти по $40 за баррель расчетный среднегодовой курс рубля должен составлять 69,42 руб./$ (дефицит федерального бюджета — 3,1% ВВП, траты резервных фондов — 1,8 трлн руб.). При текущей цене нефти в $55 за баррель дефицит бюджета составит без применения бюджетного правила 1,5% ВВП, трата резервных фондов — 464 млрд руб. (что предполагает неиспользование ФНБ в 2017 году). При применении декларированного режима постоянной покупки резервов на счета казначейства дефицит составит 0,7% ВВП, резервный фонд пополнится на 241 млрд руб., курс рубля должен ослабнуть примерно на 10% и составить 64,9 руб./$.

В Минфине считают, что без применений бюджетного правила и без девальвации рубля сбалансированность федерального бюджета возможна лишь при цене нефти в $76 и выше. При управляемой девальвации рубля бюджет полностью балансируется при цене нефти порядка $61 за баррель.

Таким образом, заявления Минфина и ЦБ о том, что бюджетное правило "в целом" не окажет влияния на курс рубля, собственными расчетами финансового ведомства убедительно опровергается.