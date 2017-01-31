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Московский листок

Севастополь выдвинулся на ведущие позиции в России

Опубликовано 31.01.2017 в разделе комментариев 0

крым жилье севастополь продукты
Севастополь выдвинулся на ведущие позиции в России

Стоимость минимального набора продуктов питания в Севастополе – самая высокая по субъектам Южного региона. 

По данным Крымстата, в 2016 году цена продовольственной корзины в Севастополе составила 3985 рублей. Республика Крым также входит в тройку лидеров, уступая лишь Краснодарскому краю. Так, в Крыму стоимость минимального продуктового набора составляет 3871 рубль, в Краснодарском крае – 3901 рубль. В среднем по Российской федерации — 3701 рубль.

Для сравнения – в Республике Адыгея продкорзина стоит 3566 рублей, Республике Калмыкия —3431 рубль, Ростовской области – 3407 рублей.

- А как вы хотели, если Крым и особенно Севастополь почти ничего не производят из продуктов питания? - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - В украинский период в Севастополе, например, были уничтожены пять совхозов, производивших молоко и молокозавод. Город пересадили со своего хорошего молока на привозное - какое придется. Но ведь за 3 года ничего не сделано для восстановления молочнотоварного производства! Самая большая загадка, почему в сезон турецкие персики в Крыму в 2 раза дешевле крымских? Та же картина и с другими фруктами, которые там растут. Крымские продукты дороже привозных, причем тоже дорогих. Наверно надо стимулировать не застройщиков, выкупая у них никому не нужные квадратные метры по завышенной цене, а создавать собственную продовольственную базу. Стимулировать производителя. Но пока не заметно ничего, вот жратва в Крыму и дорогая...

 



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