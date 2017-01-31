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Московский листок

95% госзакупок в России совершаются без конкуренции

Опубликовано 31.01.2017 в разделе комментариев 1

95% госзакупок в России совершаются без конкуренции

В России лишь 5% государственных закупок осуществляется на конкурентных условиях, заявил директор департамента развития контрактной системы Минэкономразвития РФ Максим Чемерисов на конференции "Поддержка государственной компанией "Российские автомобильные дороги" субъектов малого и среднего предпринимательства". При этом, по его словам, почти 60% всех госзакупок проводятся различными способами, которые изобретают сами заказчики для маскировки закупок у единственного поставщика.

"Только 5% закупок осуществляется путем проведения конкурсов и аукционов, то есть мы их можем назвать полностью конкурентными. 36% закупок осуществляется у единственного поставщика и порядка 59% осуществляется так называемым иными способами", - цитирует чиновника ТАСС.

По словам Чемерисова, в России действуют 174 электронных площадки, при этом, только на 46 площадках сконцентрировано 99% торгов, а остальные площадки являются сомнительными, создаются под конкретные заказы, и контролировать их сложно.

Он также отметил проблему больших издержек для поставщиков, которые теряют порядка 5% от стоимости заключенного договора только за участие в процедуре торгов. «То есть 5% тратятся только на то, чтобы подать заявку, зарегистрироваться, аккредитоваться, получить электронную подпись. Никакие издержки в экономике не являются нормальными, работы еще очень много", - сказал Чемерисов.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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то есть, 60 процентов всех госзакупок - жульнические схемы
ivan написал 31.01.2017 12:58
и это при том, что наша страна абсолютный чемпион по колличеству различных контролирующих органов...
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