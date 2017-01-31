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Московский листок

В Росси появился налог на снег и дождь

Опубликовано 31.01.2017 в разделе комментариев 1

В Росси появился налог на снег и дождь

В Еврейской автономной области введен сбор денег за выпадение осадков в виде дождя и снега. Как сообщает информационное агентство EAOMedia, новую строку в счета по водоотведению включил МУП "Водоканал". По словам директора Андрея Пивенко, с 2017-го года МУП "Водоканал" начал брать в расчет поверхностные сточные воды - дождевые, талые, грунтовые, поливомоечные.

Он отметил, что это вынужденная мера, чтобы вывести предприятие-банкрот из кризиса. «В 2017 году за счет сборов по новой методике мы только с муниципальных и государственных учреждений получим дополнительно 2 млн рублей» - заявил Пивенко. По его словам, на сегодняшний день предприятие перекачивает более 3 млн тонн неучтенной воды, из-за чего несет колоссальные затраты. «Нам приходится учитывать эти потери по водоотведению. Сегодня закон предписывает абоненту разработать проект и установить прибор учета. Если прибора нет, то при расчете объемов водоотведения учитывается площадь территории, на которой располагается абонент», - отметил он.

«Другого выхода у предприятия нет. На МУП "Водоканал" введено внешнее управление и это один из пунктов, который включен в план выхода предприятия из кризиса (план внешнего управления)», - пояснил глава предприятия.

По его словам, услуга в среднем подорожает на 15-20 тысяч за год для муниципальных учреждений. «Это не очень большие деньги. Данные действия позволят выровнить тариф "Водоканала", который сейчас занижен. Платить по новой методике будут не только бюджетные учреждения, но и все юридические лица. Все это на законных основаниях», - отметил Пивенко.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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не смешно
Тень написал 31.01.2017 14:46
инициативу - на места! От Кремля - до самых до окраин! С южных гор - до северных морей!
Оккупант проходит, как хозяин,
Необъятной Родины моей!
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