Депутат от КПРФ уже готов казнить "врача-насильника"

Депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин заявил журналистам РЕН ТВ, что врач-реаниматолог больницы в подмосковном Подольске, который воспользовался беспомощным положением пациентки и изнасиловал ее, достоин смертной казни. По словам Рашкина, на такое низкое преступление мог пойти только полностью деградировавший человек.
"За такие преступления нужна смертная казнь", – подчеркнул депутат.
При этом Рашкин заявил, что нужно проверить руководство больницы, в которой произошел инцидент.
- Мне так кажется, прежде чем проверить руководство больницы (интересно на что, на вшивость?) неплохо было бы проверить факты, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Даже следственный комитет не обнаружил никакого изнасилования, дело заведено по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Никто еще не знает при этом, были ли эти "сексуальные действия" или нет. Пока все строится на показаниях больной, которая в момент события находилась без сознания под действием препаратов, и медсестры, которая сама ничего не видела, а только разговаривала с больной. А законодатель уже озаботился смертной казнью! Интересно, какой? Сажать на кол, четвертовать? Вот так они законы и принимают - в кремле включили органчик для голосования, машинка закрутилась и проголосовала. Ну и конечно звуковое сопровождение: "Разорю! Не потерплю!" А так им все равно, органчикам, разгонять ли собственных однопартийцев, казнить ли "врачей-вредителей". Такая уж порода выведена...
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доктор жЫдоведоФФДальС//Ский!Ё" написал 31.01.2017 14:56
Чрезмерная, насильственная, искусственно - братская интернационализация развалила СССР на отпочковавшиеся местные каганаты, которые сейчас копошатся вокруг России.
Да, в сысысыре доля Русского населения была равна = 47% .
Тогда и говорилось, что СССР = НАША многонациональная Родина.
В чем комики( тогда )были и правы.
В сегодняшней России Русских = 79,8% от общего населения и это не считая коренных, исконно живущих хохлов и белорусов, а другие коренные, которые полностью и неразделимо чувствуют себя с РУССКИМИ, его культурой, устоями, обычаями, языком = считай процентов под 90 зашкаливает.
Как думаешь, о какой же многонациональной России можно говорить?
Это только пьютин, да очередной чуврбан-баши трешат об этом,
называя = Русских ,- " придурками", "либо провокаторами".
Помнишь это, когда ему в эфире очередной кишлачный подстрекатель задает вопрос о том, как он мол к этому относится, что = "Россия для Русских".
Мне бы хотелось видеть ЛЮБОГО, европейского ( и не только) лидера, который, ДВАЖДЫ, за время своего правления посчитал бы, что страна, которую он возглавляет и государствообразующая нация ЭТОЙ страны были названы = многонациональными странами, а нация = придурками.
Каковы бы были последствия таких мудацких выкрутасов .
Россия для русских!
Германия для немцев!
Швеция для шведов!
Франция для французов!
Это закономерно и правильно, даже о том , что Чечня для чеченцев трудно спорить и не соглашаться.
Возникает простой вопрос =" А для кого же еще ?"
Но то, что жидам непременно надо стереть понятие РУССКИЙ человек и создать на просторах РУССКОЙ земли некий конгламерат интеранального сброда,
который будет легко и послушно выполнять их волю - это уже ни для кого не секрет, а сама очевидность течения развала сысысыра и построения мифической МУЛЬТИ ( уже на экранах ТВ такой слоган мелькает и внедряется) России.
Ну-ну, ага, ... много они вам "насоздают", а потом рискуя жизнью "защитят" во славу, вот такой = мульти-расеянии,- пришлые кищлачно-аульные летчики, танкисты, подводники,моряки...
сталевары, шахтеры, ученые, врачи...
(далее по списку.
негк написал 31.01.2017 14:52
правофланговый написал 31.01.2017 14:35