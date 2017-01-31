Депутат от КПРФ уже готов казнить "врача-насильника"

Депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин заявил журналистам РЕН ТВ, что врач-реаниматолог больницы в подмосковном Подольске, который воспользовался беспомощным положением пациентки и изнасиловал ее, достоин смертной казни. По словам Рашкина, на такое низкое преступление мог пойти только полностью деградировавший человек.

"За такие преступления нужна смертная казнь", – подчеркнул депутат.

При этом Рашкин заявил, что нужно проверить руководство больницы, в которой произошел инцидент.

- Мне так кажется, прежде чем проверить руководство больницы (интересно на что, на вшивость?) неплохо было бы проверить факты, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Даже следственный комитет не обнаружил никакого изнасилования, дело заведено по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Никто еще не знает при этом, были ли эти "сексуальные действия" или нет. Пока все строится на показаниях больной, которая в момент события находилась без сознания под действием препаратов, и медсестры, которая сама ничего не видела, а только разговаривала с больной. А законодатель уже озаботился смертной казнью! Интересно, какой? Сажать на кол, четвертовать? Вот так они законы и принимают - в кремле включили органчик для голосования, машинка закрутилась и проголосовала. Ну и конечно звуковое сопровождение: "Разорю! Не потерплю!" А так им все равно, органчикам, разгонять ли собственных однопартийцев, казнить ли "врачей-вредителей". Такая уж порода выведена...