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Московский листок

Православные активисты пообещали сжечь кинотеатры из-за фильма "Матильда"

Опубликовано 31.01.2017 в разделе комментариев 7

Православные активисты пообещали сжечь кинотеатры из-за фильма "Матильда"

Активисты из всероссийской общественной православной организации «Христианское государство — Святая Русь» разослало более тысячи писем по домашним адресам директоров и юрадресам кинотеатров с требованием запретить показ фильма Алексея Учителя «Матильда». Как сообщает сайт «Открытая Россия», в тексте письма говорится, что фильм порочит «весь Дом Помазанников Божиих Романовых» и «снят ненавистниками России, Церкви и русского народа».

«Если выйдет фильм „Матильда“, кинотеатры будут гореть, может, даже пострадают люди. Официально уведомляем: любой баннер, афиша, листовка с информацией о прокате фильма будет рассмотрена как желание унизить святых православной церкви и провокация к «русскому майдану», - говорится в тексте писем.

«Мы не хотим добиться, а мы добьемся отмены проката, чего бы это не стоило. Мы это все сделаем. Я вас уверяю, до октября месяца даже пленки не будет. По телевидению объявят, что она потерялась, испортилась или еще что-то. Но фильма не будет. Этот фильм создаст такой резонанс, что это никому не будет выгодно. Я думаю Учитель даже будет где-нибудь сидеть в тюрьме, потому что появятся основания, для того чтобы подозревать его в желании совершить революционную провокацию в стране»… Люди пойдут до смерти, потому что вопрос коснулся их веры в Бога», - сообщили порталу в организации.

По словам собеседника издания, правоохранительные органы не проявили интерес к деятельности организации. «От нас нет никаких угроз. У нас бумаги составляются квалифицированными юристами, я думаю, до них не подкопаешься. У нас есть хорошие юристы с Москве, и если начнутся проблемы с органами, то они будут общаться с нашими адвокатами», - заявили в организации.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в отношении этого фильма. По ее мнению, в картине содержатся сцены, оскорбляющие чувства верующих. Прокуратура Петербурга, однако, еще ранее провела проверку и нарушений закона не выявила.

 



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Всего комментариев к статье: 7
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(без названия)
Левон Казарян написал 31.01.2017 16:14
"организации "Христианское государство...""
- - - - - - -
Это намеренная аллюзия на "Исламское государство"?
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(без названия)
Будет весело и страшно///// написал 31.01.2017 16:11
Идиотизм какой-то.Фильм еще никто не видел,а эти борцуны за Русь святую уже на .овно исходят.Красного петуха пустить грозятся,морды бить готовятся.И где хваленое христианское смирение?Прямо на глазах страна деградирует.Скоро костры на площадях запылают.
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(без названия)
Не спокойно Вовка спит уже написал 31.01.2017 15:46
Они такие же православные как я негр. У них же на лбу написано "Иуда".
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(без названия)
А не шестерки ли это Вовы86% написал 31.01.2017 15:44
Эти "православные" лучше бы АЗС путинской кодлы жгли из за дорожающего бензина.
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(без названия)
Атеист написал 31.01.2017 15:35
Христианское государство &#8212; Святая Русь, это что новое название черносотенцов.
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(без названия)
А.Каммерер написал 31.01.2017 15:34
Если это не экстремизм, что что? И что такое тогда в нашей стране "экстремизм"? Кучка свихнувшихся подонков, страдающих православием головного мозга в наиболее тяжелой степени угрожает насилием(так!) остальному, не разделяющему их точку зрения, обществу. Ну где наши доблестные ФСБ, СК РФ?!
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поклонскую пора б привлечь "за разжигание"
корнхолио написал 31.01.2017 15:10
в прямом смысле этого слова
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