Православные активисты пообещали сжечь кинотеатры из-за фильма "Матильда"

Активисты из всероссийской общественной православной организации «Христианское государство — Святая Русь» разослало более тысячи писем по домашним адресам директоров и юрадресам кинотеатров с требованием запретить показ фильма Алексея Учителя «Матильда». Как сообщает сайт «Открытая Россия», в тексте письма говорится, что фильм порочит «весь Дом Помазанников Божиих Романовых» и «снят ненавистниками России, Церкви и русского народа».

«Если выйдет фильм „Матильда“, кинотеатры будут гореть, может, даже пострадают люди. Официально уведомляем: любой баннер, афиша, листовка с информацией о прокате фильма будет рассмотрена как желание унизить святых православной церкви и провокация к «русскому майдану», - говорится в тексте писем.

«Мы не хотим добиться, а мы добьемся отмены проката, чего бы это не стоило. Мы это все сделаем. Я вас уверяю, до октября месяца даже пленки не будет. По телевидению объявят, что она потерялась, испортилась или еще что-то. Но фильма не будет. Этот фильм создаст такой резонанс, что это никому не будет выгодно. Я думаю Учитель даже будет где-нибудь сидеть в тюрьме, потому что появятся основания, для того чтобы подозревать его в желании совершить революционную провокацию в стране»… Люди пойдут до смерти, потому что вопрос коснулся их веры в Бога», - сообщили порталу в организации.

По словам собеседника издания, правоохранительные органы не проявили интерес к деятельности организации. «От нас нет никаких угроз. У нас бумаги составляются квалифицированными юристами, я думаю, до них не подкопаешься. У нас есть хорошие юристы с Москве, и если начнутся проблемы с органами, то они будут общаться с нашими адвокатами», - заявили в организации.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в отношении этого фильма. По ее мнению, в картине содержатся сцены, оскорбляющие чувства верующих. Прокуратура Петербурга, однако, еще ранее провела проверку и нарушений закона не выявила.