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Московский листок

У куратора "Шалтая-Болтая" из ФСБ нашли при обысках 12 млн долларов

Опубликовано 31.01.2017 в разделе комментариев 3

У куратора "Шалтая-Болтая" из ФСБ нашли при обысках 12 млн долларов

В ходе обысков в загородном доме и столичной квартире бывшего заместителя руководителя Центр информационной безопасности ФСБ РФ (ЦИБ) Сергея Михайлова оперативники обнаружили 12 миллионов долларов наличными, сообщает портал Life. Михайлов, а также еще пять человек были задержаны по делу хакеров из группировки «Шалтай-Болтай». По версии следствия, именно Михайлов в течение нескольких лет курировал деятельность хакеров. Еще одним фигурантом дела является сотрудник ЦИБа Дмитрий Докучаев, который также находится под арестом. По данным издания, Михайлову и Докучаеву предъявлено обвинение в госизмене (ст. 275 УК РФ), которая предусматривает наказание от 12 до 20 лет заключения.

Ранее СМИ сообщали о задержании по данному делу журналиста Владимира Аникеева, которого считают создателем группировки "Шалтай-Болтай". Ему предъявлено обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (ч.3 ст.272 УК РФ). По некоторым данным, сотрудники ФСБ задержали подозреваемого еще в конце октября 2016 года, когда тот прилетел из Украины в Санкт-Петербург. Как утверждает «Росбалт», ФСБ интересовала прежде всего переписка помощника президента РФ Владислава Суркова, которую Аникеев планировал опубликовать.

Группировка «Шалтай-Болтай» стала известна после того, как в декабре 2013 года опубликовала текст новогоднего поздравления президента России Владимира Путина задолго до его выступления. Позднее в блоге в разное время размещались данные опросов населения Крыма, внутренние документы о том, как готовился референдум и списки людей, получивших по итогам госнаграды.

Также известно, что участники группировки похищали личную информацию высокопоставленных чиновников, а потом предлагали своим жертвам выкупить её, чтобы избежать огласки. Так, по данным Life, за неразглашение данных один из работников столичной мэрии заплатил хакерам 10 миллионов долларов. По данным издания, всего от киберпреступников пострадало не менее 30 чиновников, большинство из которых предпочли договориться с хакерами и выплатить им вознаграждение, дабы избежать огласки личной информации.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Из сообщения получается, что хакеры - это киберпреступники
СтарпЁр написал 31.01.2017 17:28
А чиновники, платящие по 10 миллионов долларов за то, чтоб не было огласки их делишек, это честные люди?
***
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(без названия)
стоик678 написал 31.01.2017 17:22
Галерные приносят жертвенную корову Трампу за IT-взломы?
Новому хозяину и попу подотрут?
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еще один полковник Захарченко
Джукахэйнен написал 31.01.2017 16:51
но уже в ФСБ.
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