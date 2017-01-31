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Московский листок

Российская еда дорожает в 3,5 раза быстрее европейской

Опубликовано 31.01.2017 в разделе комментариев 3

Российская еда дорожает в 3,5 раза быстрее европейской

Согласно последним данным Росстата, стоимость продуктов питания в России за прошедший год выросла на 3,9%, в то время как в ЕС продовольствие подорожало всего на 1,1%.

Как передает Интерфакс, в декабре цены на продукты питания в РФ выросли на 0,7%, а в Евросоюзе на 0,6%. Наиболее существенно в РФ подорожали масла и жиры - на 13% (в среднем по странам ЕС - 2,7%), рыба и морепродукты - на 8,6% (в ЕС - на 3%), молочные изделия, сыры и яйца - на 8,5% (в ЕС - без изменений).

Цены на хлебобулочные изделия и крупы выросли в РФ на 5,6% (в среднем по странам Европейского союза - на 0,2%), сахар, джем, мед, шоколад и конфеты - на 4,7% (в ЕС - на 0,9%), мясо и мясопродукты - на 2,6% (в ЕС - на 0,4%). Дешевели в прошлом году в РФ лишь фрукты - на 4% (в ЕС цены выросли на 2%) и овощи - на 7,7% (в ЕС рост на 3,7%).

 

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: так почемуж отрава так дорожает?
Бесхвамильный написал 31.01.2017 17:32
Вроде б цены на пальмовое масло стабильны...
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(без названия)
стоик678 написал 31.01.2017 17:23
Российская еда уже не еда, а отрава?
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(без названия)
Жрать вообще вредно! написал 31.01.2017 17:11
Нам солнца не надо,
нам Путин всем светит,
Нам хлеба не надо,
Алеппо давай!
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