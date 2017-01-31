Минфин настоял на переводе всех бюджетников на карту "Мир"

Минфин подготовил положительный проект отзыва на законопроект, согласно которому с 2018 года россияне будут получать все социальные и бюджетные денежные выплаты только на карты "Мир", сообщает "Интерфакс".

В министерстве считают, что законопроект позволит установить единый режим социальных выплат, в том числе при реализации региональных проектов. Также отмечается, что это обеспечит доступность национальных платежных инструментов для всех категорий получателей средств бюджетов и внебюджетных фондов.

Документ предлагает увеличение числа участников «Национальной системы платёжных карт» (НСПК) благодаря привлечению к проекту зарубежных кредитных организаций, а также международных финансовых институтов. Таким образом в Минфине рассчитывают расширить сеть использования карт «Мир» и возможность их обращения за рубежом.

Ранее сообщалось, что ряд банков готовит письмо на имя Эльвиры Набиуллиной с просьбой не вводить обязательное обслуживание всех выплат из бюджета и внебюджетных государственных фондов исключительно через карты платежной системы «Мир».

В декабря 2016 года в закон «О национальной платежной системе» были внесены поправки, согласно которым с 1 января 2018 года все операции по счетам, на которые поступают деньги из бюджета, будут осуществляться только с использованием национальных платежных инструментов.

Таким образом, у банков остался лишь год на то, чтобы переоформить отношения со всеми клиентами, кто получает пенсии, пособия, оплату больничных листов и другие бюджетные и социальные выплаты, и выпустить им карты "Мир".

Банкиры утверждают, что технически эти требования выполнимы, но законодательная норма в такой формулировке "противоречит антимонопольному законодательству" и "разрушит сложившуюся платежную инфраструктуру".