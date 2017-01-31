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Московский листок

В РПЦ пообещали вывести на улицы миллионы сторонников передачи Исаакия

Опубликовано 31.01.2017 в разделе комментариев 4

В РПЦ пообещали вывести на улицы миллионы сторонников передачи Исаакия

В РПЦ заявили о готовности вывести на улицы миллион человек для поддержки передачи Исаакиевского собора церкви, передает Интерфакс ссылаясь на главу патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова.

"Если мы, как они называют нас, мракобесы-церковники, захотим, то придет 100 тысяч народу (на акцию за передачу Исаакия), а если захотим - миллион. Мы соберем миллион. Это, что ли, нужно? Людей отрывать от дома, от работы, приедут из регионов", - заявил священник.

По его словам, протесты против передачи Исаакия это "буря в стакане воды". "Я думаю, что тут уже пора и власть применить. Если дать демократической общественности волю, то они могут устроить нам еще одну революцию", - отметил протоирей.

Напомним, ранее стало известно, что активисты православной организации «Христианское государство — Святая Русь» разослали более тысячи писем по российским кинотеатрам с требованием запретить показ фильма Алексея Учителя «Матильда». «Если выйдет фильм „Матильда“, кинотеатры будут гореть, может, даже пострадают люди. Официально уведомляем: любой баннер, афиша, листовка с информацией о прокате фильма будет рассмотрена как желание унизить святых православной церкви, и провокация к «русскому майдану», - говорится в тексте писем. Авторы угроз уверяют, что «люди пойдут до смерти, потому что вопрос коснулся их веры в Бога».

 



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Всего комментариев к статье: 4
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походу в кремле задумались о создании своего - православного игил
ivan написал 31.01.2017 22:25
все к этому идет... Вот если б к примеру Навальный пообещал сжечь генпрокуратуру, если не разберуться с махинациями чайки, или вывести миллион людей на улицу - через десять минут лежал бы уже лицом в асфальт
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(без названия)
стоик679 написал 31.01.2017 22:23
Гундяя - в президенты?
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этот протоирей уже назвал
нелюдьми написал 31.01.2017 22:21
среди которых он обещает наскрести по России миллион жидоправославцев.
Интересно, как они собираются защищать??? сами или жидогвардейцам поручат?
Зчем жидоправославцам Исакий? Чтобы на куполах зведы давида развесить, как на Троицком соборе...
Еврейская власть РФ ищет и создает поводы для гражданских потрясений, чтобы развязать очередной террор. Вместо того, чтобы вывести 5ю колонну укров из Питера.
УБЕЙ ЕВРЕЯ, БОЛЬШЕ НИКОГО. Хоть еврей и в рясе.
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Сарынь на кичку!
Оптимист написал 31.01.2017 22:18
И этим все сказано
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