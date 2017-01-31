В РПЦ пообещали вывести на улицы миллионы сторонников передачи Исаакия

В РПЦ заявили о готовности вывести на улицы миллион человек для поддержки передачи Исаакиевского собора церкви, передает Интерфакс ссылаясь на главу патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова.

"Если мы, как они называют нас, мракобесы-церковники, захотим, то придет 100 тысяч народу (на акцию за передачу Исаакия), а если захотим - миллион. Мы соберем миллион. Это, что ли, нужно? Людей отрывать от дома, от работы, приедут из регионов", - заявил священник.

По его словам, протесты против передачи Исаакия это "буря в стакане воды". "Я думаю, что тут уже пора и власть применить. Если дать демократической общественности волю, то они могут устроить нам еще одну революцию", - отметил протоирей.

Напомним, ранее стало известно, что активисты православной организации «Христианское государство — Святая Русь» разослали более тысячи писем по российским кинотеатрам с требованием запретить показ фильма Алексея Учителя «Матильда». «Если выйдет фильм „Матильда“, кинотеатры будут гореть, может, даже пострадают люди. Официально уведомляем: любой баннер, афиша, листовка с информацией о прокате фильма будет рассмотрена как желание унизить святых православной церкви, и провокация к «русскому майдану», - говорится в тексте писем. Авторы угроз уверяют, что «люди пойдут до смерти, потому что вопрос коснулся их веры в Бога».