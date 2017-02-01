Сотрудников ЦБ и АСВ освободят от уголовной ответственности за принятые решения

Министерство финансов России внесло в положение о Банке России и закон о страховании вкладов поправки, освобождающие сотрудников ЦБ и АСВ от судебного преследования за принятые решения, в том числе после прекращения их полномочий, сообщает газета «Ведомости». Отмечается, что исключение составят случаи злоупотребления должностными полномочиями или коррупционные преступления.

По данным издания, освободить от судебного преследования предполагается руководителей Банка России, глав департаментов, генерального инспектора, статс-секретаря, глав аппарата и руководителя пресс-службы. Список в отношении сотрудников АСВ пока не определен. Предполагается, что поправки вступят в силу в декабре.

По словам заместителя министра финансов Алексея Моисеева, предполагаемые поправки должны гарантировать защиту служащих от ответственности за непреднамеренные ошибки при принятии решений, от необоснованных преследований и способствовать их беспрепятственной деятельности.