Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Сотрудников ЦБ и АСВ освободят от уголовной ответственности за принятые решения

Опубликовано 01.02.2017 в разделе комментариев 4

Сотрудников ЦБ и АСВ освободят от уголовной ответственности за принятые решения

Министерство финансов России внесло в положение о Банке России и закон о страховании вкладов поправки, освобождающие сотрудников ЦБ и АСВ от судебного преследования за принятые решения, в том числе после прекращения их полномочий, сообщает газета «Ведомости». Отмечается, что исключение составят случаи злоупотребления должностными полномочиями или коррупционные преступления.

По данным издания, освободить от судебного преследования предполагается руководителей Банка России, глав департаментов, генерального инспектора, статс-секретаря, глав аппарата и руководителя пресс-службы. Список в отношении сотрудников АСВ пока не определен. Предполагается, что поправки вступят в силу в декабре.

По словам заместителя министра финансов Алексея Моисеева, предполагаемые поправки должны гарантировать защиту служащих от ответственности за непреднамеренные ошибки при принятии решений, от необоснованных преследований и способствовать их беспрепятственной деятельности.

 



Рейтинг:   3.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Разделение властей означает, что законопроекты вносят на обсуждение в парламент только депутаты,
а в России этим занимаются министерства, написал 01.02.2017 00:38
поэтому и законы такие...
Ответить
а вот за пост в фейсбуке обязательно сажать
ivan написал 01.02.2017 00:09
путинскую двушечку неприменно
Ответить
забегали, *****..!
Тень написал 01.02.2017 00:06
Уже припекает?!
Кто же следующий? Страшно подумать!
Ответить
так надо б и ментов освободить от уголовки за убийства, крышевания, торговлю наркотиками
Джукахэйнен написал 01.02.2017 00:05
изнасилования и тд, и тп... чего уж мелочиться
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Антисемит ли Петр Толстой?:
Результаты
Интернет-ТВ
Как уничтожают человека в прямом эфире
Как уничтожают человека в прямом эфире
31.01.2017
Похвальное слово сумасшедшим
Похвальное слово сумасшедшим
30.01.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Сердюкову пророчат должность замглавы "Ростеха" (0)
Сотрудников ЦБ и АСВ освободят от уголовной ответственности за принятые решения (4)
В РПЦ пообещали вывести на улицы миллионы сторонников передачи Исаакия (15)
Минфин настоял на переводе всех бюджетников на карту "Мир" (3)
Российская еда дорожает в 3,5 раза быстрее европейской (12)
У куратора "Шалтая-Болтая" из ФСБ нашли при обысках 12 млн долларов (7)
Православные активисты пообещали сжечь кинотеатры из-за фильма "Матильда" (17)
Депутат от КПРФ уже готов казнить "врача-насильника" (23)
В Путинской России появился налог на снег и дождь (13)
Севастополь выдвинулся на ведущие позиции в России (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Да, это тебе не кремлевское словоблудие и не имитация дела
Максим Калашников Максим Калашников: ЕСЛИ СОВМЕЩАТЬ НАС С КУДРИНЫМ
Максим Калашников Максим Калашников: На фоне растущих поборов и налогов государства в РФ режут науку...
Максим Калашников Максим Калашников: К 120-ЛЕТИЮ РУССКОГО ГЕНИЯ - АЛЕКСАНДРА ЧИЖЕВСКОГО (1)
Максим Калашников Максим Калашников: ПОШЛЕМ ПОДАЛЬШЕ ПОКЛОНСКИХ КАШЕБОРОДЫХ И УЧИТЕЛЕЙ
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss