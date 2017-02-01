Сердюкову пророчат должность замглавы "Ростеха"

Бывший министр обороны Анатолий Сердюков является главным претендентом на пост заместителя генерального директора госкорпорации "Ростех". Как сообщает газета "Коммерсант", он же может сменить главу "Ростеха" в совете директоров Объединенной авиастроительной корпорации.

Во вторник, 31 января, президент РФ Владимир Путин сменил руководство Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). Прежний глава ФСВТС Александр Фомин назначен заместителем министра обороны. Новым руководителем ФСВТС стал заместитель главы "Ростеха" Дмитрий Шугаев. Таким образом, должность замглавы Ростеха оказалось вакантным, и, как сообщают источники издания, ее может занять именно Анатолий Сердюков. Кроме того, Сердюков может сменить главу "Ростеха" Сергея Чемезова в совете директоров Объединенной авиастроительной корпорации.

По словам одного из собеседников издания, с момента назначения экс-министра в 2013 году гендиректором «ФНИИЦ М» ему удалось сделать в «Ростехе» «головокружительную карьеру, несмотря на скандал, которым сопровождался его уход из Минобороны». Спустя всего два года господин Сердюков стал индустриальным директором «Ростеха», курирующим вопросы авиационной промышленности, а также вошел в состав правления госкорпорации. Источники издания в Белом доме и авиационной отрасли подтверждают, что имя Анатолия Сердюкова есть в списке кандидатов от РФ в совет ОАК, внесенном в январе Минэкономики в правительство.