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Московский листок

Рогозин поймал диверсантов

Опубликовано 01.02.2017 в разделе комментариев 0

кризис экономика правительство рынок хозяйство
Рогозин поймал диверсантов

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин отверг предположения о возможной диверсии на производстве двигателей для «Протон-М». Причиной отбраковки двигателей стала преступная халатность на производстве, заявил он. По его словам, если сотрудники предприятия получают по 10-15 тыс. руб., «то надо ждать беды». «Диверсанты те, кто не платит денег этим людям. Они — диверсанты»,— приводит его слова ТАСС.

Очень правильные слова. Ну очень, под каждым готов подписаться!

Однако что, будучи с декабря 2011 года вице-премьером, курирующим оборонную промышленность, он только сейчас открыл для себя, сколько получают рабочие во вверенных ему отраслях?

Вот что-то не верится. Мне случалось много ездить по предприятиям оборонного комплекса вместе с предшественниками Рогозина, и вот сколько помню - всегда интересовались зарплатами на производстве. Всегда!

В принципе, посещение завода высоким начальством обычно напоминает экскурсию в зоопарке. "А это что за зверюшка?" "Ой, ой, смотри, какая интересная штуковина... А для чего она?"

Конечно, знать всё просто невозможно. Даже если ты спец, скажем, в авиационной промышленности, на химическом комбинате будешь чувствовать себя все равно экскурсантом. Ну а если ты закончил журфак МГИМО и впервые столкнулся с промышленным производством, собственно, на должности вице-премьера, то особого смысла в личных посещениях даже и нет. Хотя, все же есть: есть некоторые общие вещи для всех типов производства, и которые говорят о многом даже неспециалисту. Одна из них - условия труда, в том числе и зарплата, конечно. Это ж так важно, каков уровень зарплаты, на полную рабочую неделю загружен завод или только на 2-3 дня, какая доля в зарплате приходится на тариф, а какая на премии. И так далее.

Ну вот Дмитрий Олегович 6 лет спустя после назначения тоже проник в эту тайну - оказывается, за 10 тысяч не ракетный двигатель соберут, а говно собачье. Ну из хорошей семьи человек, в общем благополучный, откуда ему знать проблемы людей, у которых мобильный телефон только в кредит, а машина лишь стиральная. Как-то не задумывался человек над смыслом поговорки "как вы нам платите, так мы и работаем". Он то всегда хорошо работает. Но и платят ему тоже, наверно, неплохо...

Хотя, например, почему в Крыму плохо работает связь, я понял сразу, как только ко мне вошел наладчик из МТС настроить модем - зарплата 12 тысяч. В месяц. Я понял сразу и всё, хотя ничего не понимаю в технологиях мобильной связи.

Ведь это так просто - какова доля в контракте на фонд заработной платы? Пять процентов? Контракт никогда не будет выполнен в срок и качественно. Особенно если еще и половина ФЗП идет на зарплаты дирекции.

«Диверсанты те, кто не платит денег этим людям», совершенно справедливо утверждает вице-премьер Рогозин. Потому что знает - диверсанты сидят в правительстве Российской Федерации. Ну не все, а самые матерые...

Анатолий Баранов



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