Депутат Госдумы Сергей Шаргунов назвал дело о референдуме "самым очевидным каннибализмом"

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов намерен выступить со специальным докладом в парламенте в связи с преследованием по делу об экстремизме Инициативной группы по проведению референдума "За ответственную власть", по которому уже 1,5 года лишены свободы журналист РБК Александр Соколов, экс-главред газеты "Дуэль" писатель Юрий Мухин, гражданский активист Валерий Парфенов и подполковник ВВС Кирилл Барабаш. Об этом депутат заявил накануне в программе «Особое мнение» на Эхо Москвы, назвав дело о референдуме "самым очевидным каннибализмом".

"Я собираюсь выйти на трибуну ГД и об этом деле рассказать.

Это дело людей, которые решили всего лишь провести референдум. В нашей стране. И мне тоже непонятно, то ли это связано с какими-то закулисными договоренностями, то ли еще с чем. Почему так мало информационного внимания уделяется этой по сути беспрецедентной истории. Ведь людей, когда мы так много слышим о гуманизации правосудия, решили отправить не куда-нибудь, а в тюрьму. И уже не первый год томятся люди в тюрьме по обвинению в том, что они затеяли инициативную группу по проведению референдума об ответственности власти. Возможно как-то они кому-то перешли дорогу. Возможно, где-то кому-то надерзили, возможно, попали в какой-то закрытый список потенциальных смутьянов. Но в любом случае вот перед нами открытая история, суд в Москве, это журналисты РБК Александр Соколов, он сидит в СИЗО, это главный редактор газеты «Дуэль» ныне закрытой Юрий Мухин. Его перевели под домашний арест. Он пережил инфаркт и человек пожилой. Это и Валерий Парфенов и Кирилл Барабаш, оба по-прежнему в СИЗО. И сейчас над ними идет суд, сейчас он как раз в разгаре и я процитирую мнение следствия. Следствие считает, что подсудимые собирались изменить Конституцию и ввести в нее еще одну статью, которая бы позволила оценивать работу чиновников после истечения их срока службы. Это что, Алиса в стране чудес. Алиса в Зазеркалье.

Все это было бы конечно забавно, если бы не касалось судьбы конкретных людей. С ними можно спорить, какие-то их воззрения расценивать как вполне экзотические. Но вот перед нами конкретный прецедент, когда в 21 веке людей, в частности журналиста, у которого есть разные расследования, статьи, и всех остальных, неважно, просто людей судят за то, что они всего лишь хотели провести референдум об ответственности власти. Пускай это была какая-то у них утопическая несбыточная идея. И никакого такого референдума провести невозможно. Но сам факт на самом деле в нормальном государстве должен всех радовать. Вот гражданская активность. Пускай собирают подписи. Вообще у нас давно никаких референдумов не проводилось. Чего здесь плохого. А их не просто прессуют, а еще и арестовали и отправили в тюрьму. Ну разве это не повод государству обратить, я уверен, что очень многие согласны со мной, в том числе из государственных деятелей и чиновников. Но система построена так, как в случае с Евгенией Чудновец. Что моя хата с краю, никому неохота принять то самое милосердное, в конечном счете, просто здравое решение, чтобы отпустить людей на свободу. И сказать, чего вы творите с ними. Ну что это такое за абсурд. Это абсурд самый настоящий, самый очевидный каннибализм.

Меня все спрашивают про патриотизм, либерализм, слушайте, подлинный патриотизм в том, чтобы защищать наших граждан. Это совершенно очевидно, в том, чтобы женщин и детей не избивали по беспределу. В том, чтобы неравнодушные люди могли контролировать деятельность чиновников. Юрий Мухин он вообще, как любят выражаться настоящий «Крым наш», и весь абсурд и парадоксальность состоит в том, что и арестовали его в Крыму, куда он поехал. Схватили его там на пляже, защелкнули наручники, не дали связаться с женой. И этапировали в Москву. За что? За то, что хотел провести референдум."

http://echo.msk.ru/programs/personalno/1919180-echo/

Признанные политзаключенными журналист Александр Соколов, писатель Юрий Мухин, гражданский активист Валерий Парфенов и подполковник ВВС Кирилл Барабаш уже почти 1,5 года лишены свободы по обвинению в организации деятельности инициативной группы "За ответственную власть" (ИГПР "ЗОВ"), единственная цель которой заключалась принятии на всенародном референдуме поправок к Конституции и закона об оценке избирателями деятельности президента и депутатов. Данную инициативу референдума следователи ГСУ по ЦАО посчитали экстремизмом и преступлением по ч.1 ст.282.2, даже несмотря на то, что в результате принятия предложенного законопроекта ИГПР ЗОВ президент и депутаты могли быть награждены избирателями. За это терерь хотят дать до 8 лет лагерей.

Следующее заседание по делу состоится 7 февраля в 14:00 в зале 20 Тверского суда столицы под председательством судьи Алексея Криворучко.

1 февраля в 15:00 в зале 331 Мосгорсуда завершится рассмотрение жалобы на продление ареста на 6 месяцев и отказ судьи Криворучко возвращать дело в прокуратуру.