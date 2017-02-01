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Московский листок

7 тысяч жителей Соликамска остались без тепла в мороз

Опубликовано 01.02.2017 в разделе комментариев 1

7 тысяч жителей Соликамска остались без тепла в мороз

Более 7 тысяч жителей города Соликамск Пермского края остались без тепла в 15-градусный мороз из-за аварии на теплотрассе, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

"В результате прорыва теплотрассы нарушена подача тепла в 30 жилых домов, в которых проживают 7,1 тысячи человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, место аварии уже обнаружено. Аварийно-восстановительные работы планируется завершить к 17.00 мск среды.

Отметим, что 1 февраля температура в Соликамске опускалась до -15 градусов.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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К истокам...
товарищ Кац написал 01.02.2017 10:25
В Киевской Руси закаливание было практически национальной традицией. Избы протапливались редко, а ночью люди спали в холоде, согреваясь в овечьих шкурах. Ходили босиком практически круглый год. Все это сызмальства делало людей крепкими и выносливыми. Вот оттуда и идет генетика славян, способных жить в любых, самых суровых,порой нечеловеческих, условиях. Считаю, что в зимний период целесообразно проводить веерные отключения отопления и электричества в средней полосе России и в Сибири. Это поможет населению жить активней, возвращаясь к истокам и скрепам...Тех кто организовал отключение тепла в Соликамске, необходимо поощрить.
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