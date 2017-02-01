7 тысяч жителей Соликамска остались без тепла в мороз

Более 7 тысяч жителей города Соликамск Пермского края остались без тепла в 15-градусный мороз из-за аварии на теплотрассе, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

"В результате прорыва теплотрассы нарушена подача тепла в 30 жилых домов, в которых проживают 7,1 тысячи человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, место аварии уже обнаружено. Аварийно-восстановительные работы планируется завершить к 17.00 мск среды.

Отметим, что 1 февраля температура в Соликамске опускалась до -15 градусов.