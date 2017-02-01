Пенсии россиян с 1 февраля увеличатся на 5,4%

Страховые пенсии в России с 1 февраля увеличиваются на 5,4%, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда. В результате средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров увеличится на 703 рубля - с 13 152 до 13 855 рублей. Повышение пенсий коснется 31 млн 400 тысяч неработающих пенсионеров.

В Минтруда отметили, что с 1 апреля 2017 года будет проведено дополнительное увеличение страховых пенсий и фиксированных выплат к ним на 0,38%. Это увеличение определено исходя из разницы между прогнозным уровнем инфляции - 5,8%, заложенным в бюджете ПФР на 2017 год и фактическим уровнем инфляции за 2016 год - 5,4%.

Расходы на проведение дополнительного увеличения страховых пенсий составят около 14 млрд рублей и предусмотрены в бюджете ПФР, добавили в ведомстве.

С учетом проведенных в феврале и апреле увеличений страховых пенсий и фиксированных выплат к ним среднегодовой размер страховой пенсии по старости в 2017 году составит 13 649 рублей.

Отметим, что согласно опросу, проведенному Российским государственным социальным университетом, подавляющее большинство россиян (76,8%) считают приемлемой пенсию в размере от 5 до 30 тыс. рублей.

При этом 36,5% опрошенных посчитали удовлетворительными выплаты в размере 20–30 тысяч рублей, 28,1% респондентов назвали сумму в 15-20 тысяч рублей. Примерно каждый десятый (11,4%) опрошенный сообщил, что приемлемый уровень пенсии — 10–15 тыс. рублей.

В среду газета ведомости со ссылкой на свои источники сообщила, что правительство РФ приняло окончательное решение повысить пенсионный возраст. По собеседников издания, в настоящее время уже обсуждаются конкретные параметры повышения.

Отмечается, что в настоящий момент идет рассмотрение нескольких проектов реформы. Один из них предполагает повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин - до 65 лет с увеличением пенсионного возраста с шагом на полгода каждый год. Второй вариант предусматривает уравнение пенсионного возраста мужчин и женщин до 63 лет.

В свою очередь в пресс-службе Минтруда изданию заявили, что решение относительно повышения пенсионного возраста еще не принято.