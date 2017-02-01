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Московский листок

На банкнотах в 200 и 2000 рублей изобразят космодром "Восточный" и Херсонес Таврический

Опубликовано 01.02.2017 в разделе комментариев 0

На банкнотах в 200 и 2000 рублей изобразят космодром "Восточный" и Херсонес Таврический

Совет директоров Банка России принял решение об оформлении банкнот Банка России номиналами 200 и 2000 рублей. «На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя – изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока – мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области», - говорится в сообщении ЦБ.

Отмечается, что решение Совета директоров Банка России было принято по итогам общероссийского конкурса, который проводился с июня по октябрь 2016 года. По итогам всероссийского социологического исследования из лонг-листа были выбраны 10 финалистов. На последнем этапе конкурса всероссийским голосованием, в котором приняли участие более 3 млн человек, и определились победители – символы Дальнего Востока и Севастополя.

 



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