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Московский листок

Reuters: Глава "Роснефти" Сечин лично присутствовал при передаче $2 млн Улюкаеву

Опубликовано 01.02.2017 в разделе комментариев 1

Reuters: Глава "Роснефти" Сечин лично присутствовал при передаче $2 млн Улюкаеву

Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин лично договорился о встрече с министром экономического развития Алексеем Улюкаевым и присутствовал при передаче чиновнику чемодана с 2 миллионами долларов, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомыми с обстоятельствами дела.

Собеседники издания также утверждают, что встреча Сечина и Улюкаева была спланирована правоохранительными органами совместно с представителями «Роснефти».

По словам собеседников издания в правительстве, роль Сечина в задержании Улюкаева укрепила его репутацию внутри правящей элиты.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался пояснить изданию роль главы «Роснефти» в операции по задержанию Улюкаева заявив, что компания не имеет права комментировать текущие расследования. В Следственном комитете РФ на соответствующий запрос агентства не ответили. От комментариев также отказалась защита бывшего главы Минэкономразвития.

Напомним, Алексея Улюкаева задержали вечером 14 ноября в офисе «Роснефти» при получении взятки в $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, благодаря которой «Роснефть» купила госпакет акций «Башнефти». Ему предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК (взятка), которое предусматривает до 15 лет лишения свободы со штрафом в 70-кратном размере взятки.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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...укрепила его репутацию внутри правящей элиты...
Тень написал 01.02.2017 13:34
Фига-се у них там понятия о репутации!
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