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Московский листок

Мэрия Москвы: средняя зарплата учителей выросла до 76 тыс. рублей, врачей - до 86 тыс. рублей

Опубликовано 01.02.2017 в разделе комментариев 5

Мэрия Москвы: средняя зарплата учителей выросла до 76 тыс. рублей, врачей - до 86 тыс. рублей

Глава департамента экономической политики и развития столицы Максим Решетников заявил, что в Москве впервые за два года отмечается рост зарплат. По его словам, в среднем заработная плата в столице возросла на 8,3%, при этом инфляция составила 8,1%."Стабильно повышаются доходы учителей и врачей. У первых они выросли с 39,2 тыс. рублей, в 2010-м до 76,5 тыс. в 2016-м, а у вторых - с 56,7 тыс. в 2010-м до 86 тыс. в 2016-м. Это дает нам надежду на то, что и в дальнейшем реальная зарплата в городе будет расти. Но это касается в основном "белой зарплаты" в крупных и средних предприятиях, а также госучреждениях", - сообщил чиновник в интервью «Российской газете».

По его словам, опережающими темпами зарплата росла в сегменте научных исследований и разработок - на 12,3%, в области вычислительной техникой и информационных технологий - на 10%, в обрабатывающих производствах - на 10,4%. На транспорте и связи рост составил 8,9%, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - на 8,8%.

Он также отметил, что средний трудовой доход представителей малого бизнеса Москвы по итогам 2016 года ожидается на уровне около 62 тысяч рублей.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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...доход представителей малого бизнеса....
Тень написал 01.02.2017 13:41
При нынешнем московском гауляйтере малый бизнес накрывается ..., как, впрочем, и любой другой, который не имеет покровителей в его свите...
а про среднюю зпл. и говорить нечего - соврет. недорого возьмет...
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(без названия)
НэТ написал 01.02.2017 13:40
А объявления о конкурсы должностей Глава департамента посмотреть не хочет? И какая обещается зарплата учителям и врачам. Даже в элитные клиники 40-50 тыс. Да, если бухгалтера в больницах (как в Крыму Аксенов озвучил) по пол-лимона на нос, тогда да.
Главе нужно вывесить весь списочек персонала (поименно), с которого он считал "среднюю" зряплату.
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средняя зарплата - лажа ни о чем
Правдолюбченко написал 01.02.2017 13:33
нужно считать медианную. При том. что доверия к источнегу вообще никакого.
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Средние мозги
поле написал 01.02.2017 13:09
Средние мозги придумали -средние пенсии,средние зарплаты и много чего еще среднего,но ничего конкретного.
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это как раз таки тот случай когда один ничего не съел а второй курицу
случайнозашел написал 01.02.2017 12:48
а в средним каждый из них съел полкурицы... Руководство школ и больниц получают миллионы, простые смертные - копейки
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