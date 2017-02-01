Мэрия Москвы: средняя зарплата учителей выросла до 76 тыс. рублей, врачей - до 86 тыс. рублей

Глава департамента экономической политики и развития столицы Максим Решетников заявил, что в Москве впервые за два года отмечается рост зарплат. По его словам, в среднем заработная плата в столице возросла на 8,3%, при этом инфляция составила 8,1%."Стабильно повышаются доходы учителей и врачей. У первых они выросли с 39,2 тыс. рублей, в 2010-м до 76,5 тыс. в 2016-м, а у вторых - с 56,7 тыс. в 2010-м до 86 тыс. в 2016-м. Это дает нам надежду на то, что и в дальнейшем реальная зарплата в городе будет расти. Но это касается в основном "белой зарплаты" в крупных и средних предприятиях, а также госучреждениях", - сообщил чиновник в интервью «Российской газете».

По его словам, опережающими темпами зарплата росла в сегменте научных исследований и разработок - на 12,3%, в области вычислительной техникой и информационных технологий - на 10%, в обрабатывающих производствах - на 10,4%. На транспорте и связи рост составил 8,9%, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - на 8,8%.

Он также отметил, что средний трудовой доход представителей малого бизнеса Москвы по итогам 2016 года ожидается на уровне около 62 тысяч рублей.