Поддержавший бастующих нефтяников политзэк Курамшин госпитализирован с обострением

30 января известный правозащитник и политзаключенный Вадим Курамшин был экстренно переведен из камеры СУС (секции усиленного содержания так называемая внутренняя тюрьма) в медицинскую часть из-за обострения болезни. Об этом сообщила нам его мать Ольга Колтунова, которой Вадим дозвонился из колонии ЕС 164/4.

До этого его мучили постоянные боли в пояснице, вызванного приобретенным радикулитом из-за сырости в одиночных камерах и из-за невозможности использования стула со спинкой. Напомним, что кровать заключенного днем фиксируется цепями, и весь день Вадим вынужден сидеть на табурете, прикрепленном к полу.

Кроме этого, Вадим страдал постоянной бессонницей и сетовал в прошлых публикациях на провокации сотрудников администрации, которые устраивают в отношении него моральный террор и записывают очередные «нарушения режима». Не исключено, что Вадим снова будет оставлен в СУСе и следующие полгода и проведет в одиночной камере.

Именно строгая изоляция и содержание его в одиночной сырой камере, подрывают его здоровье. А ведь именно перевода его в отряд так долго добиваются его родные и адвокат, но пока тщетно. Мы будем следить за развитием событий и расскажем подробнее о состоянии Вадима Курамшина в ближайших своих публикациях.

Напомним, ранее Вадим из-за решётки выразил солидарность с борющимися за свои классовые права нефтяниками Казахстана и потребовал освобождения профсоюзных лидеров.

Вот текст его обращения:

ТРЕБУЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ МАКСА И ТАЛГАТА, И ЛИДЕРОВ БОРЮЩИХСЯ НЕФТЯНИКОВ!

Мне тяжело самому больше двух лет находиться в СУСе (крытой тюрьме усиленного содержания), без возможности телефонных звонков, без возможности полноценных свиданий. Я прошел через серию провокаций и издевательств за эти пять лет в заключении и понимаю прекрасно, через какие испытания проходят каждый день уважаемые мной Макс Бокаев и Талгат Аян. Тем более, что Макс болен Гепатитом, а в условиях заключения и без должного лечения, это явная погибель!

Узнал недавно, что им оставили прежний приговор без изменений. Конечно, это и следовало ожидать, хотя этим решением власть сама нагнетает новые протестные настроения в народе. Но там, на верху, они думают, что репрессиями, карами, расстрелами и запретами смогут удержать общество в повиновении. Да и не мог Елбасы пойти на их освобождение, так как это было бы признание им преступности самой идеи продажи миллионов гектаров земли современным помещикам и китайским бизнесменам.

Получается, Назарбаев ввел «мораторий» на пять лет на продажу и долгосрочную аренду земли и посадил на пять лет Макса и Талгата. Если они выйдут из застенков живыми, то и срок моратория закончится и, то за что они боролись, будет распродаваться направо и налево. Так он поиздевался над борцами и над народом. Такова логика современной власти, основанной на лжи, лицемерии, бесправии, насилии, коррупции, воровстве. Наивно думать, что власть прислушалась к голосу людей. Они в Астане просто испугались протеста и временно убрали проблему с глаз долой, а правозащитников посадили.

Уверен, что правительство и акимы продолжают втихую продавать землю всяким «совместным предприятиям» и уже осуществляют перенос производства из Китая. Я в этом убедился на себе самом, когда разоблачал деятельность некоторых акимов и их родичей, которые нагло присваивали паи крестьян. За это меня и сажали за «клевету» в середине 2000-х. Сейчас вот отправили за решетку Макса Бокаева и его соратника Талгата Аяна только уже за «разжигание социальной розни».

Очевидно, что подручные Хозяина, как и он сам, считают «социальной рознью» и «клеветой» всё то, что мешает им грабить, присваивать и отдавать иностранцам. Теперь вот объявили проведение голодовок на Западе Казахстана «незаконным». Будут теперь сажать рабочих, безработных, крестьян, домохозяек и ипотечников за отказ от еды! Так надо понимать арест профсоюзных руководителей независимого профсоюза в Актау? Пять лет назад расстреляли забастовщиков и уничтожили все оппозиционные партии и газеты, а сегодня ликвидируют последние профсоюзы.

Эта тема Жанаозена и борьбы нефтяников тоже мне близка, так как я помогал организовывать пресс-конференцию в январе 2012 года депутату Бундестага от Левой партии Германии Андрею Хунко, который сделал заявление по поводу юриста профсоюза Натальи Соколовой и выразил свое несогласие репрессиями в отношении рабочих. Буквально через неделю меня арестовали по дикому обвинению в вымогательстве взятки у прокурорского работника, а в обмен на освобождение требовали дать показания против Винявского и Козлова.

Поэтому это всё мне знакомо, когда шьют дела, когда издеваются, когда берут штурмом квартиру и на глазах у детей избивают, получая садистское наслаждение. Правда, такой штурм случился уже осенью 2012 года, когда я побывал после освобождения судом присяжных на сессии ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве и выступил там по пыткам, убийствам в колониях Казахстана, а также рассказал о расстреле мирного митинга рабочих в Жанаозене в декабре 2011 года. За это меня вновь посадили и дали 12 лет заключения!

Поэтому будут также давить и издеваться над Елеусиновым и Кушакбаевым. Силы им и духа выдержать всё это!

Главное не сдаться палачам, не сломаться!

Передайте им эти слова от меня через их адвокатов!

Думаю, что вот, сидя здесь, в полной изоляции, все равно надо поддерживать всех братьев, кто борется. Надо ободрять их. Поверьте, это очень важно. Знаю это по своему опыту. Всегда важно знать и понимать, даже находясь в карцере, что за тебя кто-то борется, выступает, пишет о тебе. Тем более, это надо, так как только мы, народ Казахстана, сможем добиться освобождения всех политзаключенных!

Ни какая-то амнистия, ни щедрость с барского плеча, ни мнимый «гуманизм» тирана, ни кабинетные «правозащитники» дадут нам свободу, а только сами граждане своими руками, которые, кажется, начали просыпаться ото сна. Я благодарен в этом Максу и Талгату и тем нефтяникам, которые пробуждают мой народ! Им хватило мужества и сил пойти против системы, они принесли жертву, и долг всех честных казахстанцев выступить в их защиту.

От себя скажу в знак солидарности – свободу Максу и Талгату! Свободу лидерам борющихся нефтяников!

Только в борьбе обретем мы право своё!

Вадим Курамшин,

Политзаключенный колонии ЕС 164/4