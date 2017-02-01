Трамп обогнал Путина по упоминаниям в российской прессе

Президент США Дональд Трамп стал абсолютным лидером по числу упоминаний в материалах российской прессы по итогам января среди российских и зарубежных персон. По данным "Системы комплексного анализа новостей" (СКАН) агентства "Интерфакс" 45-й президент США получил более 202 тысяч ссылок в материалах различных российских СМИ политической и финансово-экономической направленности. На втором месте оказался президент России Владимир Путин, упомянутый в 147,7 тыс. материалов.

Третье место в этом рейтинге занял экс-президент США Барак Обама, который получил 61 155 ссылок в материалах российских средств массовой информации.

В первую десятку самых медийных персон в январе также вошли председатель правительства РФ Дмитрий Медведев (40 862 упоминаний), президент Украины Петр Порошенко (34 763), пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (27 420), министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (16 513), экс-президент Украины Виктор Янукович (13 081) и президент Белоруссии Александр Лукашенко (12 155).

Значение рейтинга определяется по количеству документов с упоминанием той или иной персоны за указанный период, поступивших в базу данных "СКАН" из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов.